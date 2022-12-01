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Том Холланд и Зендая обручились — СМИ

1 декабря 2022, 15:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Том Холланд и Зендая обручились — СМИ
Источник: Getty Images

Британский актер Том Холланд и американская актриса Зендая обручились.

О том, что звезды фильма Человек-паук решили скрепить себя узами брака, написали в Pop Hive в Twitter, обнародовав совместное фото 26-летних Зендаи и Холланда. Сами же актеры официальных комментариев по этому поводу пока что не давали.

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Стоит отметить, что поклонники звезд такой новости обрадовались. Еще бы, ведь вместе они уже более года.

  • Наконец-то! У них будут маленькие паучата.
  • Меня очень мало интересуют отношения знаменитостей, но за них я сильно рада.
  • Я бы хотел, чтобы Человек-паук был женат.
  • Потрясающе! Они кажутся счастливыми!
  • Наконец-то! Мои поздравления! — Пишут пользователи сети.

Впервые о романе Зендаи и Тома стало известно летом 2021 года. Осенью пара подтвердила свои отношения, после чего влюбленные часто стали выходить вместе в свет, однако подробностями личной жизни с поклонниками не делятся.

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актеры Свадьба
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