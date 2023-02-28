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Круче только актеры из Друзей: Зендея получит по $1 млн за каждую серию Эйфории

28 февраля 2023, 17:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Круче только актеры из Друзей: Зендея получит по $1 млн за каждую серию Эйфории
Источник: Getty Images

Американская актриса Зендея будет зарабатывать по $1 млн за каждую серию сериала Эйфория.

Это огромная сумма даже по меркам всемирно известных сериалов. Подобными гонорарами могли похвастаться актеры, игравшие главных героев сериала Друзья в последние три сезона.

Эйфория для HBO является одним из самых успешных проектов, а у Зендеи одна из самых высоких зарплат среди актеров, участвующих в съемках сериала.

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Эйфория – это сериал о подростках, которые сталкиваются с присущими их возрасту проблемами. Выход состоялся еще в 2019 году. Проект очень понравился публике, и в 2023 году ожидается третий сезон.

Напомним, в начале декабря 2022 года Зендея и Том Холланд обручились. Об их романе стало известно только летом 2021 года, и уже после этого пара начала публично появляться вместе.

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Источник
Daily Mail
Теги
HBO Зендея Серіал
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