Украину на Евровидении 2023 представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Об этом стало известно по результатам Нацотбора, который прошел 17 декабря.

За право стать представителем Украины на международном песенном конкурсе сражалось 10 участников: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Сейчас смотрят

Победителя определили зрители и жюри, чьи голоса разделили 50 на 50. Стоит отметить, что в этом году зрители впервые смогли голосовать с помощью приложения Дія, а не отправлять СМС.

Напомним, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле (Великобритания) несмотря на то, что в 2022 году победу одерждала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Такое решение было принято из-за того, что в нашей стране полномасштабная война, а поэтому — нет гарантий безопасности.