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На них чекає 15 місце: Приходько про перемогу Tvorchi в Нацвідборі на Євробачення 2023

19 Грудня 2022, 10:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На них чекає 15 місце: Приходько про перемогу Tvorchi в Нацвідборі на Євробачення 2023

Співачка Анастасія Приходько відреагувала на перемогу гурту Tvorchi у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Колектив представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Так, у Facebook Приходько написала, що перемогу Tvorchi передбачала, проте лише в Нацвідборі. За словами артистки, гурт не виграє на самому конкурсі.

– І хто тут Ванга? Місяць тому я сказала, що поїдуть Tvorchi. Не питайте, як я це знаю, просто аналізую. Ох, ці загравання з Європою. Шкода гурт. На їх чекає 15 місце, – написала Приходько.

Не всі підписники Анастасії розділили її думку, деякі не зрозуміли, чому артистка так низько оцінює здібності Tvorchi.

Зараз дивляться
  • Що з ними не так і які загравання з Європою? Чому вони не можуть поїхати?
  • А я гарантую їм місце не нижче п’ятого. Ймовірна перемога – не нижче 15%.
  • Jerry Heil краще.
  • Гурт так собі і пісня фігня. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 17 грудня відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. За право представляти нашу країну на конкурсі билося 10 учасників.

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Теги
Євробачення Анастасія Приходько
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