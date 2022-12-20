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Krutь обвинила Tvorchi в фонограмме и продаже музыки в РФ: организаторы Нацотбора уже отреагировали

20 декабря 2022, 20:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tvorchi

Финалистка Нацотбора Евровидения 2023 Krutь пожаловалась на победителей отбора Tvorchi. Все из-за лейбла, который сотрудничает с дуэтом, а также фонограммы, которая якобы звучала во время финала Нацотбора.

Так, первая претензия певицы заключается в сотрудничестве с лейблом Believe, который занимается продажей песен в Европе и Азии. Krutь уверена, что компания тесно связана и с Россией, которая ведет войну с Украиной. Организаторы Нацотбора Суспільне отметили, что нарушений в этом вопросе не увидели. 

— 5 из 10 финалистов Нацотбора опубликовали свои конкурсные песни через дистрибьютора Believe, еще трое работали с ним недавно, — заявили организаторы.

Что касается второго вопроса, то его исследовал продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров. Он признал, что в указанные секунды выступления Tvorchi слышна дополнительная обработка, которая может быть даблом. Однако Шуров не считает, такое несоответствие записи требованиям правил существенно для оценки выступления и избрания победителями артистов.

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Также комитет учел, что ряд подобных нарушений допустили и другие финалисты отбора, но никого из них не дисквалифицировали по этой причине. 

По итогу, Суспільне не считает обращение артистки Krutь весомой причиной для прекращения участия Tvorchi в отборе на Евровидение 2023, которое состоится в мае в Ливерпуле.

Напомним, что Tvorchi будут представлять Украину на Евровидении 2023 с песней Heart of Steel. Победителя определили зрители и жюри, чьи голоса разделили 50 на 50. Стоит отметить, что в этом году зрители впервые смогли голосовать с помощью приложения Дія, а не отправлять СМС.

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Источник
Общественное
Теги
Tvorchi Евровидение
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