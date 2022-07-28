Компанія Universal Pictures опублікувала перший тизер фільму Оппенгеймер. Режисером виступив легендарний Крістофер Нолан, а картина розповість про батька ядерної бомби.

Тизер показав буквально кілька кадрів – його запустили у вигляді трансляції одразу у кількох соцмережах. Ролик показують по колу, але з кожним разом зворотний відлік зменшується – йдеться про дату виходу фільму. Цифра змінюється залежно від того, коли глядач відкрив відео. Прем’єра відбудеться у липні 2023 року.

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Картина розповість про фатального фізика та керівника проєкту Манхеттен Роберта Оппенгеймера. Головного героя зіграє актор Кілліан Мерфі, відомий за серіалом Гострі картузи.

За традицією, акторський склад у фільмах Нолана вражає – до Мерфі приєднаються Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Флоренс П’ю та інші зірки.

Про те, що фільм Нолана Оппенгеймер спонсорує Universal, стало відомо лише у жовтні 2021 року. Тоді компанія заявила, що зробила виняток – картина режисера буде в прокаті від 90 до 120 днів, хоча решту робіт показують на великих екранах протягом набагато меншого терміну.

Відомо, що на знімання картини виділили бюджет у $100 млн.