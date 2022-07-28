Компания Universal Pictures опубликовала первый тизер будущего фильма Оппенгеймер. Режиссером выступил легендарный Кристофер Нолан, а картина расскажет об отце ядерной бомбы.

Тизер показал буквально несколько кадров — его запустили в виде трансляции сразу в нескольких соцсетях. Ролик показывают по кругу, но с каждым разом обратный отсчет уменьшается — речь идет о дате выхода фильма. Цифра меняется в зависимости от того, когда зритель открыл видео. Премьера состоится в июле 2023 года.

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Картина расскажет о роковом физике и руководителе проекта Манхэттен Роберте Оппенгеймере. Главного героя сыграет актер Киллиан Мерфи, известный по съемкам в фильме Острые козырьки. По традиции, актерский состав в фильмах Нолана впечатляет — к Мерфи присоединятся Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Мэтт Деймон, Флоренс Пью и другие звезды.

О том, что фильм Нолана Оппенгеймер спонсирует Universal, стало известно лишь в октябре 2021 года. Тогда компания заявила, что сделала исключение — картина режиссера будет в прокате от 90 до 120 дней, хотя остальные работы показывают на больших экранах гораздо меньший срок.

Известно, что на съемки картины выделили бюджет в $100 млн, так что собрать актерский состав из звезд не составил труда — этому также поспособствовало имя Нолана.