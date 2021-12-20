Голливудский актер и звезда фильма Секс в большом городе Крис Нот потерял контракт на $12 млн из-за обвинений в изнасиловании.

От сотрудничества с артистом отказалась американская компания по производству алкогольных напитков Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

EARI еще в августе договорилась о покупке бренда текилы Ambhar, принадлежащего Ноту. Сделка должна была завершиться на прошлой неделе, предполагалось, что актер получит $12 млн.

– На данный момент для нас нет смысла заключать эту сделку в свете выдвинутых претензий, к которым следует относиться с максимальной серьезностью, – заявил гендиректор EARI Бернар Рубин.

Кроме этого, от сотрудничества с Нотом отказалось актерское агентство A3 Artists, которое его представляло. Из-за этого карьера 67-летнего Криса оказалась под угрозой.

Тара Уилсон, жена актера, заявила, что, возможно, не будет праздновать с мужем Рождество, ведь предъявленные обвинения доказывают, что он был ей неверен.

Напомним, что после премьеры продолжения сериала Секс в большом городе Криса Нота обвинили в изнасиловании две женщины. Случаи произошли с разницей в 11 лет – в 2004 и 2015 году.

По словам 31-летней Лили, она пострадала от действий актера в Нью-Йорке, когда работала в ночном клубе. Женщина заявила, что Крис Нот изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Сам актер все отрицает и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию.