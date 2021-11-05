8 ноября на телеканале СТБ состоится выход 9 и 10 серии легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

По сюжету, главная героиня Екатерина теряет лучшую подругу, а Назар — любимую жену и мать своего ребенка. Теперь репутация Жаданов в обществе — под угрозой, а Червинка возвращается в руки Петра, который всеми силами смог получить власть над поместьем. Лариса Яхонтова за роль в театре платит иллюзией счастливой семьи.

Тайны прошлого врываются в жизнь Кати и Андрея — имя Веры теперь на слуху, и жена Жадана требует от мужа объяснений. Правда из уст любимого может оказаться невыносимой для девушки.

Смерть Григория Червинского разделила жизнь Натали на “до и после”. Отец и брат не в силах вернуть ее домой. Отныне она монахиня Григория, не готовая впускать в свой мир родных и близких. Ее дом здесь, в монастыре — она отдает наследство храму и отказывается от богатств. Теперь она настоятельница монастыря, и это принесет хлопот ее брату Николаю.

Зрители до сих пор не знают, кто же на самом деле этот Стефан Яблоневский. Точно известно лишь одно: его месть Жадану беспощадна. Стефан хочет отобрать у него Екатерину, но сделать это не так уж и просто.

Павлина всячески старается утешить Катю, доказывая, что она никоим образом не виновата в смерти Орыси. Назар покинул киевское поместье Жаданов, сказав Катерине, что никогда не сможет простить ее. К тому же, прошлое Жадана и Яблоневского только усугубляют состояние главной героини.

Смотрите в понедельник, 8 ноября, новые серии легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов в 20.15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной 3 Петр Червинский устроил скандал прямо перед началом аукциона семейства Жаданов. Орыся не пережила лихорадку, вызванной родами — Катя винит в этом только себя.