Українська акторка Ольга Сумська розповіла, як ховатимуть Руслану Писанку. За заявами зірки, тіло кремували, щоби доставити з Німеччини в Україну.

Артистка додала, що зідзвонювалася з чоловіком Писанки Ігорем Ісаковим.

– Він плаче, сльози заважають говорити, адже займається і похованням, і документами. Днями тіло Руслани кремували, і він довезе прах до Києва. Наразі вирішуємо питання поховання на Байковому, і якщо виникнуть труднощі – вирішуватимемо з мером столиці, — зазначила Сумська.

Ольга додала, що новина про смерть Руслани вразила не лише її. Вона заявила, що акторка театру та телеведуча навіть слова не сказала, що мала проблеми зі здоров’ям.

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Днями чоловік Писанки Ігор назвав причину смерті артистки – як виявилося, у неї був рак, і його форма була агресивною, а лікування було трохи занедбаним. На жаль, її імунітет не витримав.

Перше місце прощання у німецькому містечку Кайзерлаутерн, а друге – у Києві. Ісаков заявив, що друзі акторки хотіли матеріально допомогти чоловікові покійної Руслани, але зібрані гроші він направить на допомогу дитині, яка хворіє на рак.

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня в Німеччині, куди поїхала підлікувати травмовану ногу, і дізналася, що має рак. Про діагноз вона нікому не розповідала, і після операції, за кілька днів до смерті, їй стало краще. На цю трагедію відреагували наші зірки, котрі поділилися своїми емоціями.