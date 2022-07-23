Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как будут хоронить Руслану Писанку. По заявлениям звезды, тело кремировали, чтобы доставить из Германии в Украину.

Артистка добавила, что созванивалась с мужем Писанки Игорем Исаковым.

— Он плачет, слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. На днях тело Русланы кремировали, и он довезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом, и если возникнут трудности — будем решать с мэром столицы, — отметила Сумская.

Ольга добавила, что новость о смерти Русланы потрясла не только ее. Она заявила, что актриса театра и телеведущая даже слова не сказала, что у нее были проблемы со здоровьем.

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На днях муж Писанки Игорь назвал причину смерти артистки — как оказалось, у нее был рак, и его форма была агрессивной, а лечение было немного запущенным. К сожалению, ее иммунитет не выдержал.

Первое место прощание в немецком городке Кайзерлаутерн, а второе — в Киеве. Исаков заявил, что друзья актрисы хотели материально помочь мужу покойной Русланы, но собранные деньги он направит на помощь ребенку, которые болеет раком.

Напомним, что Руслана Писанка умерла 19 июля в Германии, куда уехала подлечить травмированную ногу, и узнала, что у нее рак. О диагнозе она никому не рассказывала, и после операции, за несколько дней до смерти, ей стало лучше. На эту трагедию отреагировали наши звезды, которые поделились своими эмоциями.