Чоловік акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков назвав причину її смерті. Також він сказав, де відбудеться прощання із зіркою.

Ігор зізнався, що довго не міг відкрити Facebook через велику кількість співчуттів. Боявся, що не вистачить сліз для того, щоби все прочитати.

– Знаю, що маю повідомити, тому – в Русі був рак, на жаль, агресивна форма і трохи запущений… Але так, як боролася вона, я б не зміг навіть наполовину… На жаль, імунітет не витримав… Отже, на жаль, смерть та кремація, – розповів Ісаков.

Перше місце прощання – Німеччина місто Кайзерлаутерн. Час та точне місце повідомлять трохи згодом. Після оформлення всіх паперів Ігор привезе прах Писанки додому – в Київ. Місце та час похорону він напише згодом.

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– Безмежно вдячний усім. Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зламаний, знищений… Знаю, що це ніколи не сподобалося б моєї дружині, тому намагаюся потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти зміст її улюбленого вислову – життя прекрасне… Люблю вас. Дякую за те, що ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. І точно знаю, що Бог забере її до себе, оскільки знаю, що вона точно того варта, – підсумував Ісаков.

Згодом він оприлюднив ще один пост, в якому сказав, що багато друзів акторки просять номер його картки, проте гроші для похорону дружини у нього є. Ігор вирішив спрямувати переведені кошти на допомогу дитині, яка хворіє на те саме, на що хворіла Руслана.

– Я відкрив нову картку, вже й закинув на неї перші 10 тис. грн… Давайте зробимо добро для Русі. Всі гроші я передам якійсь зовсім незнайомій дитині – дівчинці чи хлопчику – що хворіє на щось подібне до того, що було в Русі… Якщо ми врятуємо хоча б одне життя, то все це має сенс… Не знаю, чи красиво написав, але відчуваю щось дуже добре… Життя для дитини, другий шанс, не дарма. Впевнений, що Русечці це сподобається, – зазначив Ігор.

Уранці 19 липня український шоу-бізнес сколихнула сумна новина — акторка та ведуча Руслана Писанка померла в Німеччині, де боролася із тяжкою хворобою.