Гурт Kalush Orchestra розсекретив ім’я людини, яка купила їхній кришталевий кубок переможців Євробачення 2022.

Новим володарем нагороди став CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов. Він віддав за кубок $900 тис. Отримані гроші підуть на допомогу ЗСУ.

– Країна має знати його в обличчя! Респект, – написали Kalush Orchestra в Telegram.

Наприкінці травня Kalush Orchestra виставила свій кубок Євробачення 2022 на продаж. $900 тис. передано до фонду Сергія Притули. За ці гроші фонд зможе купити український багатоцільовий БПЛА, призначений для повітряної розвідки та бойового застосування.

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Перша ставка була $28 тис. Проте за годину зросла до $900 тис.

Згодом організатори конкурсу дізналися про добрий намір Kalush Orchestra та передали їм ще один кришталевий кубок Євробачення.