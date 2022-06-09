Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Страна должна знать его в лицо! Kalush Orchestra показали, кто купил кубок Евровидения 2022

9 июня 2022, 15:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Getty Images

Группа Kalush Orchestra рассекретила имя человека, который купил их хрустальный кубок победителей Евровидения 2022.

Новым обладателем награды стал CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Он отдал за кубок $900 тыс. Полученные деньги пойдут на помощь ВСУ.

— Страна должна знать его в лицо! Респект, — написали Kalush Orchestra в Telegram.

В конце мая Kalush Orchestra выставила свой кубок Евровидения 2022 на продажу. $900 тыс. переданы в фонд Сергея Притулы. За эти деньги фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Сейчас смотрят

Первая ставка была $28 тыс. Однако за час выросла до $900 тыс.

Позже организаторы конкурса узнали о благом намерении Kalush Orchestra и передали им еще один хрустальный кубок Евровидения.

Читайте также:
Страна должна знать его в лицо! Kalush Orchestra показали, кто купил кубок Евровидения 2022Наша миссия – защитить культуру: лидер Kalush Orchestra об участии в Евровидении

Теги
Kalush
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь