Группа Kalush Orchestra рассекретила имя человека, который купил их хрустальный кубок победителей Евровидения 2022.

Новым обладателем награды стал CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Он отдал за кубок $900 тыс. Полученные деньги пойдут на помощь ВСУ.

— Страна должна знать его в лицо! Респект, — написали Kalush Orchestra в Telegram.

В конце мая Kalush Orchestra выставила свой кубок Евровидения 2022 на продажу. $900 тыс. переданы в фонд Сергея Притулы. За эти деньги фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

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Первая ставка была $28 тыс. Однако за час выросла до $900 тыс.

Позже организаторы конкурса узнали о благом намерении Kalush Orchestra и передали им еще один хрустальный кубок Евровидения.