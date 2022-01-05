Краще зовсім не показувати: у мережі обговорюють фото Світлани Лободи з доньками

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує кар’єру в Росії, показала спільне фото зі своїми доньками – Євою та Тільдою.
Новорічним знімком артистка поділилася в Instagram. У кадрі Світлана та Єва постали у чорних сукнях, Тільда – у молочній. Всі троє позують біля ялинки.
– Мої любі дівчатка завжди зі мною. З любов’ю до 2022, – підписала знімок Лобода.
Артистка все ще продовжує не показувати обличчя своєї трирічної доньки Тільди, чим викликає неабиякий інтерес у шанувальників. Також найуважніші підписники звернули увагу на те, що 10-річна Єва на підборах.
- Чому не показуєш обличчя молодшої?
- Не хочеш, щоб наврочили?
- Краще вже зовсім тоді не показувати, набридло дивитися на потилицю.
- На тата, напевно, дуже схожа.
- У старшої підбори не за розміром.
- Так дивно, коли люди ховають свою дитину. Одразу здається, що з нею щось не так.
- Навіщо фотографувати дитину, якщо обличчя постійно закрито?
- Єва так виросла! На підборах уже.
- Дівчинка в 10 років на підборах виглядає смішно та безглуздо.
- Тоді взагалі показувати не треба, абсурд повний!
- Скільки можна ховати молодшу? Сенс її тоді фотографувати. – Пишуть у коментарях Світлани.
Нагадаємо, що Єву Світлана народила від хореографа Андрія, котрий виступав у її балеті, ім’я батька Тільди артистка приховує.
Раніше Світлана Лобода зазначила, що новорічну ніч проведе на роботі. Проте артистка наголосила, що під ранок вони у будь-якому разі збираються всією сім’єю, щоб відсвяткувати їхнє улюблене свято.