Краще зовсім не показувати: у мережі обговорюють фото Світлани Лободи з доньками

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує кар’єру в Росії, показала спільне фото зі своїми доньками – Євою та Тільдою.

Новорічним знімком артистка поділилася в Instagram. У кадрі Світлана та Єва постали у чорних сукнях, Тільда ​​– у молочній. Всі троє позують біля ялинки.

– Мої любі дівчатка завжди зі мною. З любов’ю до 2022, – підписала знімок Лобода.

Артистка все ще продовжує не показувати обличчя своєї трирічної доньки Тільди, чим викликає неабиякий інтерес у шанувальників. Також найуважніші підписники звернули увагу на те, що 10-річна Єва на підборах.

Чому не показуєш обличчя молодшої?

Не хочеш, щоб наврочили?

Краще вже зовсім тоді не показувати, набридло дивитися на потилицю.

На тата, напевно, дуже схожа.

У старшої підбори не за розміром.

Так дивно, коли люди ховають свою дитину. Одразу здається, що з нею щось не так.

Навіщо фотографувати дитину, якщо обличчя постійно закрито?

Єва так виросла! На підборах уже.

Дівчинка в 10 років на підборах виглядає смішно та безглуздо.

Тоді взагалі показувати не треба, абсурд повний!

Скільки можна ховати молодшу? Сенс її тоді фотографувати. – Пишуть у коментарях Світлани.

Нагадаємо, що Єву Світлана народила від хореографа Андрія, котрий виступав у її балеті, ім’я батька Тільди артистка приховує.

Раніше Світлана Лобода зазначила, що новорічну ніч проведе на роботі. Проте артистка наголосила, що під ранок вони у будь-якому разі збираються всією сім’єю, щоб відсвяткувати їхнє улюблене свято.