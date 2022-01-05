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Краще зовсім не показувати: у мережі обговорюють фото Світлани Лободи з доньками

5 Січня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Светлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує кар’єру в Росії, показала спільне фото зі своїми доньками – Євою та Тільдою.

Новорічним знімком артистка поділилася в Instagram. У кадрі Світлана та Єва постали у чорних сукнях, Тільда ​​– у молочній. Всі троє позують біля ялинки.

–  Мої любі дівчатка завжди зі мною. З любов’ю до 2022, – підписала знімок Лобода.

Артистка все ще продовжує не показувати обличчя своєї трирічної доньки Тільди, чим викликає неабиякий інтерес у шанувальників. Також найуважніші підписники звернули увагу на те, що 10-річна Єва на підборах.

  • Чому не показуєш обличчя молодшої?
  • Не хочеш, щоб наврочили?
  • Краще вже зовсім тоді не показувати, набридло дивитися на потилицю.
  • На тата, напевно, дуже схожа.
  • У старшої підбори не за розміром.
  • Так дивно, коли люди ховають свою дитину. Одразу здається, що з нею щось не так.
  • Навіщо фотографувати дитину, якщо обличчя постійно закрито?
  • Єва так виросла! На підборах уже.
  • Дівчинка в 10 років на підборах виглядає смішно та безглуздо.
  • Тоді взагалі показувати не треба, абсурд повний!
  • Скільки можна ховати молодшу? Сенс її тоді фотографувати. – Пишуть у коментарях Світлани.
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Нагадаємо, що Єву Світлана народила від хореографа Андрія, котрий виступав у її балеті, ім’я батька Тільди артистка приховує.

Раніше Світлана Лобода зазначила, що новорічну ніч проведе на роботі. Проте артистка наголосила, що під ранок вони у будь-якому разі збираються всією сім’єю, щоб відсвяткувати їхнє улюблене свято.

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Світлана Лобода
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