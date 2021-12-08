Популярна співачка Світлана Лобода оприлюднила відеоролик, на якому продемонструвала своє підтягнуте тіло.
Світлана пройшлася перед камерою в золотому цілісному купальнику та розхристаному довгому халаті темного кольору. На ногах у артистки – туфлі-човники на підборах, волосся зачесане в легкі локони. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи, образ Лобода доповнила масивними сережками.
Крім того, відео артистка супроводила приспівом зі своєї нової пісні, прем’єра якої запланована на 10 грудня.
– Занесло кохання моє сильне. Тобі сподобався приспів мого нового синглу? Прем’єра скоро, – підписала публікацію Лобода.
Реакція підписників не змусила на себе довго чекати, в коментарях вони засипали 39-річну Світлану компліментами, зазначивши, що зірка має приголомшливий вигляд. Проте захоплення розділили не всі, знайшлися й ті, хто розкритикував ролик співачки.
- Шикарна мадам.
- Кайф… Ви чудові, Світлано Сергіївно!
- Сексуальна.
- Пісня крута, як і весь репертуар, а яка красуня, диво.
- Ось це жінка.
- Ну, що за фігура?
- Чарівна!
- Обличчя старе, а фігура нормальна.
- Почуття, що між ногами сюрприз.
- Фігуру зіпсувала, надто худа.
- Оселедцеве тіло не комільфо. – Пишуть у коментарях Лободи.
Раніше Світлана Лобода розповіла про свого нового обранця. Зірка ретельно приховує особисте життя, проте зазначила, що коханий старший за неї.
Також артистка додала, що з цим чоловіком вона може відчути себе слабкою дівчинкою.