Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Оце жінка! Лобода продемонструвала підтягнуте тіло в купальнику

8 Грудня 2021, 12:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Светлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода

Популярна співачка Світлана Лобода оприлюднила відеоролик, на якому продемонструвала своє підтягнуте тіло.

Світлана пройшлася перед камерою в золотому цілісному купальнику та розхристаному довгому халаті темного кольору. На ногах у артистки – туфлі-човники на підборах, волосся зачесане в легкі локони. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи, образ Лобода доповнила масивними сережками.

Крім того, відео артистка супроводила приспівом зі своєї нової пісні, прем’єра якої запланована на 10 грудня.

– Занесло кохання моє сильне. Тобі сподобався приспів мого нового синглу? Прем’єра скоро, – підписала публікацію Лобода.

Реакція підписників не змусила на себе довго чекати, в коментарях вони засипали 39-річну Світлану компліментами, зазначивши, що зірка має приголомшливий вигляд. Проте захоплення розділили не всі, знайшлися й ті, хто розкритикував ролик співачки.

  • Шикарна мадам.
  • Кайф… Ви чудові, Світлано Сергіївно!
  • Сексуальна.
  • Пісня крута, як і весь репертуар, а яка красуня, диво.
  • Ось це жінка.
  • Ну, що за фігура?
  • Чарівна!
  • Обличчя старе, а фігура нормальна.
  • Почуття, що між ногами сюрприз.
  • Фігуру зіпсувала, надто худа.
  • Оселедцеве тіло не комільфо. – Пишуть у коментарях Лободи.
Читайте також:
Оце жінка! Лобода продемонструвала підтягнуте тіло в купальникуТак не чесно: Лобода зі сльозами на очах розповіла про повернення в Україну

Раніше Світлана Лобода розповіла про свого нового обранця. Зірка ретельно приховує особисте життя, проте зазначила, що коханий старший за неї.

Також артистка додала, що з цим чоловіком вона може відчути себе слабкою дівчинкою.

Теги
Світлана Лобода
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка