Лучше совсем не показывать: в сети обсуждают фото Светланы Лободы с дочерями

Украинская певица Светлана Лобода, активно строящая карьеру в России, показала совместное фото со своими дочерями — Евой и Тильдой.

Новогодним снимком артистка поделилась в Instagram. В кадре Светлана и Ева предстали в черных платьях, Тильда — в молочном. Все трое позируют возле елки.

— Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 2022, — подписала снимок Лобода.

Артистка все также продолжает не показывать лицо своей трехлетней дочери Тильды, чем вызывает немалый интерес у поклонников. Также самые внимательные подписчики обратили внимание на то, что 10-летняя Ева на каблуках.

Почему не показываешь лицо младшей?

Не хочешь, чтобы сглазили?

Лучше уже совсем тогда не показывать, надоело смотреть на затылок.

На папу, наверное, очень похожа.

У старшей каблуки не по размеру.

Так странно, когда люди прячут своего ребенка. Сразу кажется, что с ним что-то не так.

Зачем фотографировать ребенка, если лицо все время закрыто?

Ева так выросла! На каблуках уже.

Девочка в 10 лет на каблуках выглядит смешно и нелепо.

Тогда вообще показывать не нужно, абсурд полнейший!

Сколько можно прятать младшую? Смысл ее тогда фотографировать. — Пишут в комментариях Светланы.

Напомним, что Еву Светлана родила от хореографа Андрея, который выступал в ее балете, имя отца Тильды артистка скрывает.

Ранее Светлана Лобода сказала, что новогоднюю ночь проведет на работе. Однако артистка подчеркнула, что под утро они в любом случае собираются всей семьей, чтобы отпраздновать их любимый праздник.