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Лучше совсем не показывать: в сети обсуждают фото Светланы Лободы с дочерями

5 января 2022, 10:52
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Светлана Лобода
Источник: Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, активно строящая карьеру в России, показала совместное фото со своими дочерями — Евой и Тильдой.

Новогодним снимком артистка поделилась в Instagram. В кадре Светлана и Ева предстали в черных платьях, Тильда — в молочном. Все трое позируют возле елки.

— Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 2022, — подписала снимок Лобода.

Артистка все также продолжает не показывать лицо своей трехлетней дочери Тильды, чем вызывает немалый интерес у поклонников. Также самые внимательные подписчики обратили внимание на то, что 10-летняя Ева на каблуках.

  • Почему не показываешь лицо младшей?
  • Не хочешь, чтобы сглазили?
  • Лучше уже совсем тогда не показывать, надоело смотреть на затылок.
  • На папу, наверное, очень похожа.
  • У старшей каблуки не по размеру.
  • Так странно, когда люди прячут своего ребенка. Сразу кажется, что с ним что-то не так.
  • Зачем фотографировать ребенка, если лицо все время закрыто?
  • Ева так выросла! На каблуках уже.
  • Девочка в 10 лет на каблуках выглядит смешно и нелепо.
  • Тогда вообще показывать не нужно, абсурд полнейший!
  • Сколько можно прятать младшую? Смысл ее тогда фотографировать. — Пишут в комментариях Светланы.
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Напомним, что Еву Светлана родила от хореографа Андрея, который выступал в ее балете, имя отца Тильды артистка скрывает.

Ранее Светлана Лобода сказала, что новогоднюю ночь проведет на работе. Однако артистка подчеркнула, что под утро они в любом случае собираются всей семьей, чтобы отпраздновать их любимый праздник.

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