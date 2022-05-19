Певица Ольга Полякова лаконично поставила исполнительницу Ирину Федишин на место после ее неоднозначных высказываний об ЛГБТ-сообществах.

В Instagram-stories Полякова обнародовала часть видео из недавнего интервью Федишин, сказав, что лучше бы она занималась тем, что умеет — пела.

— Средневековье! Ну лучше бы ты и дальше только пела, — написала Ольга.

Телеведущий Алексей Суханов тоже не промолчал, сказав, что понимает Ирину и уважает наличие позиции, однако жалеет, что она не совсем взрослая.

Он отметил, что Ирина красивая и талантливая женщина, а также, что не сомневается в том, что она любящая и заботливая жена и мать.

— Но настает время, когда уже нужно иметь критическое мышление… Вот говорите, что ЛГБТ-сообщество занимается греховными делами, разрушая себя, а я спрашиваю: Разве может любовь разрушать? Она, действительно, может причинять боль, если, например, неразделенная, может подталкивать в результате к глупости! Но с чего вы взяли, что она способна разрушать? — задается вопросами ведущий.

Суханов добавил, что среди представителей церквей хватает тех, кто пропагандирует то, чего сам не соблюдает.

— Уважаю ваше право иметь личное мнение, позвольте заметить — пользуясь своим статусом звезды, нужно осознавать, что слепой верой в манипулятивные мифы, веками распространяющимися властью и церковью, вы, вместо того, чтобы быть рычагом прогрессивной, научной мысли, становитесь носителем чего-то отсталого, средневекового и, извините, непутевого, — сказал Алексей.

Ранее Ирина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками. Она поделилась своей реакцией на участников Евровидения 2022 с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В 2022 году артистка была одной из судей украинского профессионального жюри конкурса.

Так, артистка сказала, абстрагировалась от этого, поскольку не понимает ЛГБТ-сообществ. На ее слова уже отреагировал певец Melovin, совершивший каминг-аут и травести-дива Монро.