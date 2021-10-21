Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Краще пісні пишіть: не всі оцінили новий танець Потапа і Насті

21 Жовтня 2021, 16:01 Каріна Зуєва
Потап и Настя Каменських
Джерело: Потап

Український музичний продюсер Потап поділився черговим відео, на якому танцює разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Останнім часом Потап і Настя почали активно знімати ролики для TikTok. Зазвичай – це звичайні відео, на яких зіркове подружжя танцює і синхронно повторює рухи одне за одним.

Так і цього разу, проте танцював тільки продюсер, Каменських спостерігала з боку. Дії в ролику відбувалися під пісню британського поп-гурту Right Said Fred – I’m too sexy.

Не всім шанувальникам подружжя до душі їхнє нове захоплення. Деякі написали, що у Потапа краще виходить писати пісні.

  • Потап, краще пісні пишіть! Навіщо ця клоунада?
  • Настю, досить знущатися над Олексієм.
  • Пузико супер.
  • Які ви класні.
  • Умнички.
  • Я думала такі відео діти знімають. TikTok – марна соцмережа… І ці туди ж.
  • Уже зайнятися нічим.
  • Відписуюся. – Пишуть у коментарях Потапу.
Читайте також:
Краще пісні пишіть: не всі оцінили новий танець Потапа і НастіПотап зворушливо привітав Настю Каменських з річницею: куди пара вирушила у подорож

Раніше Настю Каменських розкритикували за зайву вагу. В сімейному ролику, знятому для TikTik виконавиця постала в повсякденному образі – білій футболці, джинсах і кросівках. Однак користувачі мережі звернули увагу не на танці, а на Настю, зазначивши, що артистка погладшала. Деякі і зовсім припустили, що вона вагітна.

Теги
Настя Каменських , Потап
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка