Український музичний продюсер Потап поділився черговим відео, на якому танцює разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

Останнім часом Потап і Настя почали активно знімати ролики для TikTok. Зазвичай – це звичайні відео, на яких зіркове подружжя танцює і синхронно повторює рухи одне за одним.

Так і цього разу, проте танцював тільки продюсер, Каменських спостерігала з боку. Дії в ролику відбувалися під пісню британського поп-гурту Right Said Fred – I’m too sexy.

Не всім шанувальникам подружжя до душі їхнє нове захоплення. Деякі написали, що у Потапа краще виходить писати пісні.

Потап, краще пісні пишіть! Навіщо ця клоунада?

Настю, досить знущатися над Олексієм.

Пузико супер.

Які ви класні.

Умнички.

Я думала такі відео діти знімають. TikTok – марна соцмережа… І ці туди ж.

Уже зайнятися нічим.

Відписуюся. – Пишуть у коментарях Потапу.

Раніше Настю Каменських розкритикували за зайву вагу. В сімейному ролику, знятому для TikTik виконавиця постала в повсякденному образі – білій футболці, джинсах і кросівках. Однак користувачі мережі звернули увагу не на танці, а на Настю, зазначивши, що артистка погладшала. Деякі і зовсім припустили, що вона вагітна.