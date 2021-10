Украинский музыкальный продюсер Потап поделился очередным видео, на котором танцует вместе со своей женой, певицей Настей Каменских.

В последнее время Потап и Настя начали активно снимать ролики для TikTok. Обычно — это не замысловатые видео, на которых звездные супруги танцуют и синхронно повторяют движения друг за другом.

Так и в этот раз, однако танцевал только продюсер, Каменских же наблюдала со стороны. Действия в ролике происходили под песню британской поп-группы Right Said Fred — I’m too sexy.

Не всем поклонникам супругов по душе их новое увлечение. Некоторые написали, что у Потапа лучше получается писать песни.

Потап, лучше песни пишите! Зачем эта клоунада?

Настя, хватит издеваться над Алексеем.

Пузико супер.

Какие вы классные.

Умнички.

Я думала такие видео дети снимают. TikTok — бесполезная соцсеть… И эти туда же.

Уже заняться нечем.

Отписываюсь. — Пишут в комментариях Потапу.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес. В семейном ролике, снятом для TikTik исполнительница предстала в повседневном образе — белой футболке, джинсах и кроссовках. Однако пользователи сети обратили внимание не на танцы, а на Настю, отметив, что артистка поправилась. Некоторые и вовсе предположили, что она беременна.