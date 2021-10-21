Украинский музыкальный продюсер Потап поделился очередным видео, на котором танцует вместе со своей женой, певицей Настей Каменских.
В последнее время Потап и Настя начали активно снимать ролики для TikTok. Обычно — это не замысловатые видео, на которых звездные супруги танцуют и синхронно повторяют движения друг за другом.
Так и в этот раз, однако танцевал только продюсер, Каменских же наблюдала со стороны. Действия в ролике происходили под песню британской поп-группы Right Said Fred — I’m too sexy.
Не всем поклонникам супругов по душе их новое увлечение. Некоторые написали, что у Потапа лучше получается писать песни.
- Потап, лучше песни пишите! Зачем эта клоунада?
- Настя, хватит издеваться над Алексеем.
- Пузико супер.
- Какие вы классные.
- Умнички.
- Я думала такие видео дети снимают. TikTok — бесполезная соцсеть… И эти туда же.
- Уже заняться нечем.
- Отписываюсь. — Пишут в комментариях Потапу.
Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес. В семейном ролике, снятом для TikTik исполнительница предстала в повседневном образе — белой футболке, джинсах и кроссовках. Однако пользователи сети обратили внимание не на танцы, а на Настю, отметив, что артистка поправилась. Некоторые и вовсе предположили, что она беременна.