Українські артистки alyona alyona та Jerry Heil випустили нову пісню під назвою Екзамен. Її присвятили всім українцям, які зараз проходять іспит життя.

До пісні додали незвичайний, але простий кліп.

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– Зараз такий період, коли кожен із нас складає свій екзамен у житті. Це стосується людей як закордоном, так і в Україні – хлопців, дівчат та особливо дітей, – підписали артистки свою роботу.

Зірки відзначили, що зараз ми всі складаємо іспит перед предками, і цілком успішно. Йдеться про захист нашої країни на тлі атаки РФ – ЗСУ активно відбивають раніше окуповані землі. Все це потрібно, щоб ми продовжили жити щасливим життям.

Фанати українських артистів уже оцінили спільну роботу alyona alyona та Jerry Heil:

Молодці! Ви дуже круто відкрилися під час війни. І дует у вас неймовірний, дуже посилюєте один одного.

Дівчата, як ви це робите! Все вище та вище, тільки вперед! Ви несете світло у майбутнє.

Ви неймовірно надихаєте! Якість музики, текстів, виконання на найвищому рівні, при цьому дуже щиро, тепло та по-справжньому!

Дякую за вашу спільну композицію! Все як завжди круто та на висоті!

Нагадаємо, що наприкінці грудня Jerry Heil опинилася у лікарні через свій концерт. Артистка впала до оркестрової ями, через що її довелося госпіталізувати. Під час огляду лікарі з’ясували, що зірка зламала ребра і найближчі концерти доведеться перенести.