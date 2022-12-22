Українські артистки alyona alyona та Jerry Heil випустили нову пісню під назвою Екзамен. Її присвятили всім українцям, які зараз проходять іспит життя.
До пісні додали незвичайний, але простий кліп.
– Зараз такий період, коли кожен із нас складає свій екзамен у житті. Це стосується людей як закордоном, так і в Україні – хлопців, дівчат та особливо дітей, – підписали артистки свою роботу.
Зірки відзначили, що зараз ми всі складаємо іспит перед предками, і цілком успішно. Йдеться про захист нашої країни на тлі атаки РФ – ЗСУ активно відбивають раніше окуповані землі. Все це потрібно, щоб ми продовжили жити щасливим життям.
Фанати українських артистів уже оцінили спільну роботу alyona alyona та Jerry Heil:
- Молодці! Ви дуже круто відкрилися під час війни. І дует у вас неймовірний, дуже посилюєте один одного.
- Дівчата, як ви це робите! Все вище та вище, тільки вперед! Ви несете світло у майбутнє.
- Ви неймовірно надихаєте! Якість музики, текстів, виконання на найвищому рівні, при цьому дуже щиро, тепло та по-справжньому!
- Дякую за вашу спільну композицію! Все як завжди круто та на висоті!
Нагадаємо, що наприкінці грудня Jerry Heil опинилася у лікарні через свій концерт. Артистка впала до оркестрової ями, через що її довелося госпіталізувати. Під час огляду лікарі з’ясували, що зірка зламала ребра і найближчі концерти доведеться перенести.