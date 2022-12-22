Украинские артистки alyona alyona и Jerry Heil выпустили новую песню под названием Экзамен. Ее посвятили всем украинцам, которые прямо сейчас проходят экзамен жизни.

К песне также добавили необычный, но простой клип.

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— Сейчас такой период, когда каждый из нас сдает свой экзамен в жизни. Это касается людей как заграницей, так и в Украине — парней, девушек и особенно детей, — подписали артистки свою работу.

Звезды отметили, что сейчас мы все сдаем экзамен перед предками, и вполне успешно. Речь идет о защите нашей страны на фоне атаки РФ — ВСУ активно отбивают ранее оккупированные земли. Все это нужно, чтобы мы продолжили дальше жить счастливой жизнью.

Фанаты украинский артистов уже оценили совместную работу alyona alyona и Jerry Heil:

Молодцы! Вы очень круто открылись во время войны. И дуэт у вас невероятный, очень усиливаете друг друга.

Девушки, как вы это делаете! Все выше и выше, только вперед! Вы несете свет в будущее.

Вы невероятно вдохновляете! Качество музыки, текстов, исполнения на самом высоком уровне, при этом очень искренне, тепло и по-настоящему!

Спасибо за вашу общую композицию! Все как всегда круто и на высоте!

Напомним, что в конце декабря Jerry Heil оказалась в больнице из-за своего концерта. Артистка упала в оркестровую яму, из-за чего ее пришлось госпитализировать. Во время осмотра врачи выяснили, что звезда сломала ребра, и ближайшие концерты придется перенести.