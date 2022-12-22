Українська співачка Jerry Heil травмувалася під час виступу. Через це довелося перенести концерт – не обійшлося без переломів.

Інцидент стався у Тернополі, куди вирушила виступати Jerry Heil після фіналу Нацвідбору Євробачення. Неприємною історією поділилася команда співачки.

Так, артистка виступала у палаці культури Березіль ім. Леся Курбаса і раптом захотіла підійти ближче до слухачів. Проте співачка оступилася і впала в оркестрову яму. Імовірно, все через софіти, які були спрямовані на сцену – саме вони могли засліпити зірку.

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Концерт зупинили, а Jerry Heil викликали швидку допомогу. У місцевій лікарні лікарі сказали, що артистка зламала ребра. На тлі цього довелось перенести найближчий концерт в Івано-Франківську.

– Зараз Яна – під наглядом лікарів. Концерт в Івано-Франківську переноситься. Детальна інформація – у організатора. Бережіть себе, – повідомляється у stories співачки.

Раніше Jerry Heil прокоментувала перемогу Tvorchi у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Артистка також боролася за перемогу, але посіла третє місце. Проте зірка готова допомогти хлопцям, яким варто почати готуватися до заходу – фінал Євробачення 2023 відбудеться вже у травні в Ліверпулі.