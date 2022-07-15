Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, де розповіла про домовленості із чоловіком та життя в країні в умовах війни.

Олена Зеленська розповіла, що поспілкувавшись із південнокорейськими журналістами, вона дізналася, що їхні новини починаються з інформації про війну в Україні, яку розпочала Росія. Перша леді також додала, якою бачить перемогу нашої країни.

– Уявіть, що в будинок увірвався злочинець – він розбив житло, побив чи зґвалтував мешканців, когось убив… А господарям пропонують спробувати домовитися з цим бандитом, адже у вас ще залишається частина будинку для життя. Так ось: нам потрібна увесь наший дім і кожен житель. Наша перемога – це звільнити Україну та повернути кожного свого громадянина. Тільки так, – заявила Зеленська.

Перша леді додала, що безпечних місць в Україні немає. Ресторани та громадський транспорт, що працює – це не ознака безпеки. Українці хочуть працювати та роблять усе, щоб економіка України працювала.

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Дружина президента додала, що з чоловіком не було домовленостей про те, хто і чим займатиметься під час війни.

– Насправді ми з чоловіком не розподіляємо роль навіть у сімейному колі. Так склалося, що у нас кожен робить те, що має робити, те, що може і що вміє. Життя саме дає тобі вказівки, і ти їх виконуєш. Ніхто не вчить тебе як бути дружиною президента в країні, де йде війна, – зізналася перша леді.

Раніше Олена Зеленська розповіла про розлуку з чоловіком – вечері телефоном все ще залишилися, іноді обідають разом, тому говорити про те, що їхня родина возз’єдналася — зарано.