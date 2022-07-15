Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью южнокорейскому телеканалу KBS, где рассказала о договоренностях с мужем и жизни в стране в условиях войны.

Елена Зеленская рассказала, что пообщавшись с южнокорейскими журналистами она узнала, что их новости начинаются с информации о войне в Украине, которую начала Россия. Первая леди также добавила, какой видит победу нашей страны.

— Представьте, что в дом ворвался преступник — он разбил жилье, избил или изнасиловал жильцов, кого-то убил… А хозяевам предлагают попробовать договориться с этим бандитом, у вас ведь еще остается часть дома для жизни. Так вот: нам нужен весь наш дом и каждый житель. Наша победа – это освободить Украину и вернуть каждого своего гражданина. Только так, — заявила Зеленская.

Первая леди добавила, что безопасных мест в Украине нет. Работающие рестораны и общественный транспорт — это не признак безопасности. Украинцы хотят работать и делают все, чтобы экономика Украины работала.

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Жена президента добавила, что с мужем не было договоренностей о том, кто и чем будет заниматься во время войны.

— На самом деле мы с мужем не распределяем роли даже в семейном кругу. Так сложилось, что у нас каждый делает то, что должен делать, то, что может и что умеет. Никто не учит тебя как быть женой президента в стране, в которой идет война, — призналась первая леди.

Ранее Елена Зеленская рассказала о разлуке с мужем — ужины по телефону все еще остались, иногда обедают вместе, поэтому говорить о том, что их семья воссоединилась — рано.