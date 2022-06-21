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Кохання з першого погляду не було: Олена Зеленська про стосунки з чоловіком

21 Червня 2022, 15:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кохання з першого погляду не було: Олена Зеленська про стосунки з чоловіком
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Історія кохання Олени та Володимира почалася ще в шкільні роки. Тоді вони мешкали в Кривому Розі.

За словами першої леді, це не було кохання з першого погляду. Також вона не впевнена, чи сподобався їй Володимир одразу, проте його почуття гумору Олена оцінила.

Зараз дивляться

Наразі пара разом уже 19 років. 6 вересня 2003 року Володимир Зеленський та Олена Зеленська одружилися. До цього закохані зустрічалися вісім років.

Подружжя виховує двох дітей – 17-річну доньку Олександру та дев’ятирічного сина Кирила.

Раніше Олена Зеленська розповіла, де навчатиметься їхня донька, яка у 2022 році є випускницею. Олександра залишиться в Україні, таке рішення вони ухвалили ще до початку повномасштабної війни.

Майбутню професію доньки перша леді розкривати не стала, каже, що згодом усі й так дізнаються.

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Джерело
The Economist
Теги
Володимир Зеленський Олена Зеленська Стосунки
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