Перша леді України Олена Зеленська розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Історія кохання Олени та Володимира почалася ще в шкільні роки. Тоді вони мешкали в Кривому Розі.

За словами першої леді, це не було кохання з першого погляду. Також вона не впевнена, чи сподобався їй Володимир одразу, проте його почуття гумору Олена оцінила.

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Наразі пара разом уже 19 років. 6 вересня 2003 року Володимир Зеленський та Олена Зеленська одружилися. До цього закохані зустрічалися вісім років.

Подружжя виховує двох дітей – 17-річну доньку Олександру та дев’ятирічного сина Кирила.

Раніше Олена Зеленська розповіла, де навчатиметься їхня донька, яка у 2022 році є випускницею. Олександра залишиться в Україні, таке рішення вони ухвалили ще до початку повномасштабної війни.

Майбутню професію доньки перша леді розкривати не стала, каже, що згодом усі й так дізнаються.