Перша леді України Олена Зеленська розповіла про розлуку із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Каже, вечері телефоном все ще залишилися, іноді обідають разом, тому говорити про те, що їхня родина возз’єдналася – рано.

– Із дітьми він теж не бачиться. Ми також, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна і ми зможемо жити звичним життям, – зазначила Зеленська.

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Олена додала, що як ніхто розуміє всіх жінок та чоловіків, які наразі у розлуці.

– Усі переживають. І він переживає, і діти. Бракує спілкування. Звичайно, можна поговорити телефоном і ми це робимо постійно, але синові потрібен тато, щоб пограти, посидіти на колінах, доньці – щоб поговорити про свої плани на майбутнє. Вона переходе в доросле життя і їй потрібні ці розмови, яких немає. Ми дуже сподіваємося, що вони витримають цей період без змін своєї психіки в тому числі, – наголосила перша леді України.

Раніше Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком. Їхня історія кохання почалася ще в шкільні роки, проте перша леді зізналася, що любов’ю з першого погляду це не було.

Нині подружжя разом уже 19 років.