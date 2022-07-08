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Бракує спілкування: Олена Зеленська про розлуку з чоловіком

8 Липня 2022, 14:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бракує спілкування: Олена Зеленська про розлуку з чоловіком
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про розлуку із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Каже, вечері телефоном все ще залишилися, іноді обідають разом, тому говорити про те, що їхня родина возз’єдналася – рано.

– Із дітьми він теж не бачиться. Ми також, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна і ми зможемо жити звичним життям, – зазначила Зеленська.

Зараз дивляться

Олена додала, що як ніхто розуміє всіх жінок та чоловіків, які наразі у розлуці.

– Усі переживають. І він переживає, і діти. Бракує спілкування. Звичайно, можна поговорити телефоном і ми це робимо постійно, але синові потрібен тато, щоб пограти, посидіти на колінах, доньці – щоб поговорити про свої плани на майбутнє. Вона переходе в доросле життя і їй потрібні ці розмови, яких немає. Ми дуже сподіваємося, що вони витримають цей період без змін своєї психіки в тому числі, – наголосила перша леді України.

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Раніше Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком. Їхня історія кохання почалася ще в шкільні роки, проте перша леді зізналася, що любов’ю з першого погляду це не було.

Нині подружжя разом уже 19 років.

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