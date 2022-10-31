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Користувачі Дія можуть обрати журі на Нацвідбір Євробачення 2023

31 Жовтня 2022, 14:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дія

Користувачі сервісу Дія мають змогу обрати журі на Нацвідбір Євробачення 2023. Для цього створили спеціальне голосування, в якому може взяти участь кожен охочий.

Так, за заявою представників сервісу, кожен може обрати тих, хто зможе знайти талановитих музикантів для представлення України на музичному конкурсі.

Відомо, що голосування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада, і у голосуванні можна обрати лише одного кандидата.

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У Дія розповіли, як взяти участь у голосуванні:

  1. Авторизуйтесь у додатку та натисніть на рядок Послуги;
  2. У меню Опитування виберіть кандидата, який заслуговує на суддівське крісло.

Після цього голос буде зараховано, і результати стануть відомими вже 7 листопада.

Відомо, що на початку місяця ми дізнаємося, хто займе три крісла суддів Нацвідбору Євробачення 2023 року.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно стали відомі імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2023 року. Так, за можливість представити нашу країну боротимуться 36 учасників. Серед них – Jerry Heil та TVORCHI. Переможець Нацвідбору представлятиме Україну у Великій Британії, де змагатиметься з 36 іншими командами з інших країн.

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