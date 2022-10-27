Стали известны имена участников Нацотбора от Украины на Евровидение 2023. Так, за возможность представить нашу страну будут бороться 36 участников.
Полный список выглядит следующим образом:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2023 состоится 17 декабря в Киеве. Весь процесс будет происходить в укрытии — это необходимо для безопасности участников и рабочей команды.
Победитель Нацотбора будет представлять Украину в Великобритании, где будет соревноваться с 36 другими командами из других стран. Известно, что в следующем году список стран-участников Евровидение 2023 слегка изменится — от участия отказались Черногория, Северная Македония и Болгария. Все из-за большой суммы обязательного взноса, который нужно заплатить за участие.
И хотя мероприятие состоится за пределами нашей страны, оно будет проходить под именем Украины. Изначально планировалось провести Евровидение 2023 в одном из городов нашей страны, но организаторы от такой идеи отказались — обезопасить участников и рабочий персонал в условиях войны очень трудно.