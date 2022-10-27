Стали известны имена участников Нацотбора от Украины на Евровидение 2023. Так, за возможность представить нашу страну будут бороться 36 участников.

Полный список выглядит следующим образом:

2TONE Angelina DAYTON Drevo Elysees DEMCHUK FIINKA Havkа Jerry Heil Iana Kovaleva Kozak Siromaha KRUTЬ Lue Bason Moisei Olivan OOHLA Oy Sound System SASHA Seréen sexnesc Shy SKYLERR SOWA Tember Blanche Tery TVORCHI Victoria Niro Vynohradova Zetetics Лилу45 Макс Пташник Мія Рамарі Роялькіт Саша Фадєєва ТÓНКА Циферблат

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2023 состоится 17 декабря в Киеве. Весь процесс будет происходить в укрытии — это необходимо для безопасности участников и рабочей команды.

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Победитель Нацотбора будет представлять Украину в Великобритании, где будет соревноваться с 36 другими командами из других стран. Известно, что в следующем году список стран-участников Евровидение 2023 слегка изменится — от участия отказались Черногория, Северная Македония и Болгария. Все из-за большой суммы обязательного взноса, который нужно заплатить за участие.

И хотя мероприятие состоится за пределами нашей страны, оно будет проходить под именем Украины. Изначально планировалось провести Евровидение 2023 в одном из городов нашей страны, но организаторы от такой идеи отказались — обезопасить участников и рабочий персонал в условиях войны очень трудно.