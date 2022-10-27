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Стали известны имена участников Нацотбора на Евровидение 2023

27 октября 2022, 10:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
евровидение

Стали известны имена участников Нацотбора от Украины на Евровидение 2023. Так, за возможность представить нашу страну будут бороться 36 участников.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. 2TONE
  2. Angelina
  3. DAYTON
  4. Drevo
  5. Elysees
  6. DEMCHUK
  7. FIINKA
  8. Havkа
  9. Jerry Heil
  10. Iana Kovaleva
  11. Kozak Siromaha
  12. KRUTЬ
  13. Lue Bason
  14. Moisei
  15. Olivan
  16. OOHLA
  17. Oy Sound System
  18. SASHA
  19. Seréen
  20. sexnesc
  21. Shy
  22. SKYLERR
  23. SOWA
  24. Tember Blanche
  25. Tery
  26. TVORCHI
  27. Victoria Niro
  28. Vynohradova
  29. Zetetics
  30. Лилу45
  31. Макс Пташник
  32. Мія Рамарі
  33. Роялькіт
  34. Саша Фадєєва
  35. ТÓНКА
  36. Циферблат

Напомним, что финал Нацотбора на Евровидение 2023 состоится 17 декабря в Киеве. Весь процесс будет происходить в укрытии — это необходимо для безопасности участников и рабочей команды.

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Победитель Нацотбора будет представлять Украину в Великобритании, где будет соревноваться с 36 другими командами из других стран. Известно, что в следующем году список стран-участников Евровидение 2023 слегка изменится — от участия отказались Черногория, Северная Македония и Болгария. Все из-за большой суммы обязательного взноса, который нужно заплатить за участие. 

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И хотя мероприятие состоится за пределами нашей страны, оно будет проходить под именем Украины. Изначально планировалось провести Евровидение 2023 в одном из городов нашей страны, но организаторы от такой идеи отказались — обезопасить участников и рабочий персонал в условиях войны очень трудно.

Источник
Общественное
Теги
Евровидение
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