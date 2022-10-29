Співачка Джамала згадала, як гурт Kalush Orchestra радився з нею про заклик врятувати Азовсталь перед Євробаченням 2022.

Тріумфатори міжнародного пісенного конкурсу хотіли звернути увагу на героїв Маріуполя, але боялися залишитись не почутими, оскільки їх могли вирізати з ефіру.

– Вони постійно радилися зі мною: – Скажи, події в Азовсталі, наші хлопці закриті, скажи, що ми маємо сказати, щоб нас не оштрафували? Я сказала: – Ви повинні встигнути на останні 3 секунди наприкінці… Якщо встигнете за 3 секунди вкластися – молодці, або поріжуть, – зазначила Джамала.

Колектив так і вчинив. Співачка каже, учасники радилися не лише з нею, а й з багатьма іншими щодо правил конкурсу, оскільки він позиціонує себе як аполітичний.

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– Кажу: – Ну, заплатимо штраф. Найгірше, що може статися… Але, мені здається, це того варте. Я рада, що європейський мовник сприйняв це нормально. Конкурс Євробачення хоч і захищає себе від того, що він є політичним, але коли в тебе є країна – у тебе є прапор, коли є прапор – є гімн, коли є гімн – це політика. І коли ти виходиш на сцену з конкретним прапором, ти представляєш конкретну країну, – наголосила Джамала.

Додає, якщо в країні війна, то що має робити учасник Євробачення – представляти її з війною.