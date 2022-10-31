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Пользователи Дія могут выбрать жюри на Нацотбор Евровидения 2023

31 октября 2022, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дія

Пользователи сервиса Дія могут выбрать жюри на Нацотбор Евровидения 2023. Для этого создали специальное голосование, в котором может принять участие каждый желающий.

Так, по заявлению представителей сервиса, каждый может выбрать тех, кто сможет найти талантливых музыкантов для представления Украины на музыкальном конкурсе.

Известно, что голосование продлится с 31 октября по 7 ноября, и в голосовании можно выбрать только одного кандидата.

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В Дія рассказали, как взять участие в голосовании:

  1. Авторизуйтесь в приложении и нажмите на строку Услуги;
  2. В меню Опросы выберите того кандидата, который заслуживает на судейское кресло.

После этого голос будет защитан, и результаты станут известными уже 7 ноября.

Известно, что в начале месяца мы узнаем, кто займет три кресла судей Нацотбора Евровидения 2023.

Напомним, что совсем недавно стали известны имена участников Нацотбора на Евровидение 2023. Так, за возможность представить нашу страну будут бороться 36 участников. Среди них — Jerry Heil и TVORCHI. Победитель Нацотбора будет представлять Украину в Великобритании, где будет соревноваться с 36 другими командами из других стран.

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