Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відпочинок

6 сервісів для пошуку житла в Україні під час війни

16 Березня 2022, 13:26
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
6 сервісів для пошуку житла в Україні під час війни
Джерело: Depositphotos

24 лютого Росія оголосила Україні війну та завдала ракетних ударів по мирних українських містах. Тисячі українців змушені були евакуюватися із власних домівок у безпечні регіони чи виїхати за кордон.

Волонтери створили чимало сервісів, які допоможуть знайти безкоштовне житло в Україні, якщо вам немає куди їхати.

Сервіси для пошуку житла в Україні:

ВзаємоДія – сайт, на якому волонтери зібрали контакти, що пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла.

Допомагай! – ініціатива, що пропонує безоплатне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном.

Прихисти українців – чатбот у Telegram, який допоможе тим, хто потребує притулку, знайти тих, хто може його надати.

Shelter for UA – ще один сервіс, який об’єднує людей, які шукають і можуть надати житло.

Прихисток – портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном.

Турботник (@turbotnyk_bot) – бот від Мінцифри, який 24/7 допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах.

Читайте також:
6 сервісів для пошуку житла в Україні під час війниДе українцям шукати безкоштовне житло за кордоном – 5 сервісів

Тим часом жителі інших країн знайшли оригінальний спосіб фінансово допомогти українцям під час російської агресії. Іноземці масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb.

Станом на 12 березня іноземці забронювали 434 тис.  ночей в Україні на суму $15 млн, які отримають орендарі.

Теги
Війна в Україні , житло
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь