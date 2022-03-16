24 лютого Росія оголосила Україні війну та завдала ракетних ударів по мирних українських містах. Тисячі українців змушені були евакуюватися із власних домівок у безпечні регіони чи виїхати за кордон.

Волонтери створили чимало сервісів, які допоможуть знайти безкоштовне житло в Україні, якщо вам немає куди їхати.

Сервіси для пошуку житла в Україні:

ВзаємоДія – сайт, на якому волонтери зібрали контакти, що пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла.

Допомагай! – ініціатива, що пропонує безоплатне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном.

Прихисти українців – чатбот у Telegram, який допоможе тим, хто потребує притулку, знайти тих, хто може його надати.

Shelter for UA – ще один сервіс, який об’єднує людей, які шукають і можуть надати житло.

Прихисток – портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном.

Турботник (@turbotnyk_bot) – бот від Мінцифри, який 24/7 допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах.

Тим часом жителі інших країн знайшли оригінальний спосіб фінансово допомогти українцям під час російської агресії. Іноземці масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb.

Станом на 12 березня іноземці забронювали 434 тис. ночей в Україні на суму $15 млн, які отримають орендарі.