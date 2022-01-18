Британська королівська родина завжди перебуває у центрі уваги та скандалів. За кожним кроком членів монархії слідкують мільйони прихильників зі всього світу, оскільки їхнє життя зовсім не схоже на рутину.

Вони активно займаються патронажем різних благодійних і громадських організацій, представляють корону на урочистих заходах, але фактично не працюють. Як королівська родина заробляє гроші та чому її називають “фірмою” – читайте далі у матеріалі.

Хто входить до складу “фірми”

З усіх королівських сімей Європи британська є найбільш численною. На офіційному сайті монархії перелічені 16 дорослих чинних (тобто таких, які фактично працюють від імені Єлизавети II) членів королівської сім’ї.

Проте верхівку монархії представляє Єлизавета II та її найближчі родичі, так звана “фірма восьми”. До цього угруповання входить сама королева, троє її дітей – Чарльз, Анна і Едвард, подружжя Чарльза і Едварда, а також старший онук Єлизавети II принц Вільям і його дружина Кейт.

Саме вони ухвалюють найважливіші рішення у королівській родині. Крім цього, у “фірмі” є люди, які обслуговують монархію, займаються розкладом, робочими зустрічами, заходами за участю всіх членів цієї вісімки.

Варто зазначити, що серед членів “фірми” немає сина королеви принца Ендрю. Він склав із себе королівські обов’язки на тлі звинувачень у сексуальному насильстві. У 2020 році від обов’язків “старших членів” королівської сім’ї відмовилися принц Гаррі та Меган Маркл. Тож вони більше не можуть використовувати титул Королівська високість. Організаційна структура “фірми” відображає тисячолітню історію сімейного бізнесу та показує, наскільки життєво важливою для її успіху є підтримка суспільства. Чим займаються члени королівської родини Королева Єлизавета II В обов’язки королеви входять зустрічі з прем’єр-міністром і главами держав, дипломатичні поїздки, вручення нагород тим, хто зробив вагомий внесок у життя країни. Єлизавета II є головнокомандувачкою британської армії і верховним правителем Церкви Англії, тому бере участь у різних військових церемоніях, призначає нових архієпископів і єпископів. Іноді вона відвідує відкриття різних важливих державних об’єктів, а також займається паперовою роботою — відповідає на листи і сама пише листи подяки. Принц Чарльз і герцогиня Камілла Старший син Єлизавети II виконує офіційні королівські обов’язки на підтримку Її Величності, займається благодійною діяльністю, а також підтримує численні соціальні проєкти. Його робота безпосередньо пов’язана з просуванням і захистом національних традицій, також він цікавиться проблемами екології. Герцогиня Камілла підтримує чоловіка у виконанні його обов’язків, супроводжує Чарльза в різних поїздках, турах, світських і робочих виходах. Крім того, Камілла підтримує понад 90 благодійних організацій як покровителька або президентка. Герцогиня має вісім військових призначень і разом із чоловіком підтримує роботу збройних сил у Великій Британії та за кордоном. Читайте також: Відмова від королівських обов’язків та переїзд до США: гучні скандали довкола принца Гаррі Принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін Робота принца зосереджена на освітленні й підтримці благодійних організацій, заходів і проєктів. Особливу увагу Вільям приділяє захисту довкілля. У жовтні 2020 року герцог Кембриджський заснував премію Earthshot Prize, яка має стимулювати зміни і допомогти відновити нашу планету протягом наступних 10 років. Дружина принца також активно підтримує проєкти психічного здоров’я, а ще як мати трьох дітей відстоює важливість надання надійних психологічних, соціальних і емоційних платформ для дітей в перші роки їхнього життя. Також Кейт є королівським покровителем кількох спортивних організацій та музею Вікторії та Альберта в Лондоні. Принцеса Анна Принцеса займає лідируючі позиції в сфері кінного спорту. Щороку вона організовує близько 500 заходів і навіть сама бере участь у змаганнях. Також Анна допомагає школам, які вчать дітей верховій їзді, вкладає гроші в спеціальні установи, які дбають про коней, і підтримує ветеринарні клініки. Граф і графиня Вессекські Граф Вессекський є головою опікунської ради Фонду міжнародних нагород герцога Единбурзького. Також серед його патронажу є багато спортивних організацій, як військовий він підтримує роботу збройних сил. Дружина Едварда Софі патронує понад 70 благодійних організацій та щорічно здійснює сотні візитів до шкіл, університетів, військових баз і штаб-квартир, щоб більше дізнатися про їхню роботу і розповісти про неї всьому світу. Читайте також: Вперше у королівській родині: внук Єлизавети ІІ розлучився з дружиною

Як заробляє гроші британська монархія

Британська королівська родина отримує гроші з трьох основних джерел. Перше — так званий суверенний грант, або ж фінансування, яке надходить від уряду. Міністерство фінансів компенсує королівській родині частину грошей, які надходять до казни від володінь Великої Британії (Crown Estate) — це все майно, яке є історичною власністю Британської держави і яким монарх розпоряджається від її імені. Найбільше доходів приносить оренда землі. На ній розташовуються як сільськогосподарські угіддя, так і торгові центри. В одному лише Лондоні можна назвати всесвітньо відомі райони Сент-Джеймс та Вест-Енд, де монарху платять забудовники й орендарі за можливість вести бізнес. Читайте також: Обійшла Єлизавету II: Меган Маркл стала найвпливовішою у королівській родині Друге джерело – особистий гаманець. Йдеться про дохід королеви від герцогства Ланкастерського — там вона володіє землями й нерухомістю від власного імені. Ці кошти, як правило, витрачаються на потреби членів королівської сім’ї. Є ще герцогство Корнуольське, яке традиційно належить старшому сину королівської сім’ї — на сьогодні це Чарльз, принц Уельський. За 2018-2019 фінансовий рік він отримав від герцогства 21,6 млн фунтів стерлінгів. Зрештою, в королеви є й особисті статки, які вона дістала у спадок від батьків чи, наприклад, як цінний дарунок від іноземних лідерів. Вона за бажанням може їх продати — на відміну від своїх резиденцій, якими вона лише розпоряджається. Офіційно відомо, що британський монарх володіє Балморальським замком у Шотландії та Сандрінгемським палацом в Англії. Проте точні статки британської королівської сім’ї невідомі, оскільки Єлизавета ІІ не зобов’язана звітувати про свої приватні фінанси.

Що отримує від королівської сім’ї Велика Британія

За словами експертів, королівська сім’я є вигідною для Великої Британії, оскільки позитивно впливає на економіку та політичну стабільність у країні. “Королівський бренд” приносить державі мільярдні доходи.

Лише на весіллі принца Гаррі та колишньої американської акторки Меган Маркл у 2018 році Британія заробила понад 1 млрд фунтів стерлінгів.

Крім того, вони заявляють, що королева – це привабливий магніт для туристів. Фахівці зазначають, що сфера туризму заробляє на короні приблизно 550 млн фунтів стерлінгів на рік.