15 вересня онук королеви Єлизавети II, принц Гаррі, святкує свій день народження. Сьогодні герцогу Сассекському виповнилося 37 років.

За останній час життя Гаррі та його дружини Меган Маркл дуже змінилося. Вони стали одними з найпопулярніших членів королівської родини, переїхали до США та потрапили у гучні скандали, які досі обговорюють у всьому світі.

З нагоди 37-річчя принца Гаррі Факти ICTV вирішили згадати кілька скандальних ситуацій довколо нього та його сім’ї.

Таємне весілля

19 травня 2018 року принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл. Це було одне з найочікуваніших королівських весіль, за яким спостерігав увесь світ. Розкішна церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Але, за словами Меган, пара таємно від всіх уклала шлюб за три дні до публічної церемонії весілля. Така заява здивувала членів королівської родини та всіх прихильників герцогів.

Проте Стівен Бортон, чиновник, який оформляв Спеціальну ліцензію на шлюб, спростував цю інформацію. Він зауважив, що герцоги не могли офіційно укласти шлюб на території Фрогмор-хауса, оскільки це несанкціоноване місце і там не було достатньої кількості свідків.

Складання королівських обов’язків

Після двох років життя у королівській родині Гаррі та Меган вирішили стати фінансово незалежними, скласти свої обов’язки та відмовитися від будь-яких привілеїв. На це рішення вплинули напружені стосунки пари з іншими членами королівської родини.

Після роздумів Єлизавета ІІ таки підтримала онука та висунула свою вимогу – пара більше не може використовувати титул герцогів Сассекських та вживати слово “королівський”.

Переїзд до США

У січні 2020 року, після складання королівських обов’язків, Гаррі та Меган переїхали до США. Подружжя зібрало речі не лише через погані стосунки з родиною, а й внаслідок неймовірного тиску британської преси.

Зараз вони проживають у престижному поселенні Монтесіто (Каліфорнія) та виховують двох дітей: сина Арчі та дочку Лілібет. За словами інсайдерів, Гаррі не збирається повертатися на батьківщину, а переїзд вважає найкращим рішенням.

Інтерв’ю з Опрою Вінфрі

7 березня 2021 року вийшло одне з найскандальніших інтерв’ю в історії монаршої родини Великої Британії.

У розмові з телеведучою Опрою Вінфрі принц Гаррі і Меган Маркл розповіли про конфлікти в королівській сім’ї, расистські прояви та бажання вчинити самогубство. Таким чином герцоги вирішили відкрити свою правду, яка дуже засмутила Єлизавету II.

Але, попри напружені стосунки у королівській родині, Єлизавета II все-таки привітала онука з Днем народження. На офіційній сторінці у Twitter вона опублікувала кілька фото принца з найкращими побажаннями.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! ???? pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Також не забули про привітання Кейт Мідлтон та принц Вільям.

Наразі стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл все-таки хочуть зустрітися з Єлизаветою II та налагодити стосунки з королівською родиною. Оскільки це допоможе подружжю підтримати свій статус та заробити ще більше грошей.

А королівська родина, у свою чергу, прагне, щоб хрещення дочки герцогів Сассекських Лілібет пройшло у Британії. Тому збереження зв’язків з родичами є важливим для обох сторін.