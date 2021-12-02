Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала найвпливовішим членом королівської родини у світі.

За результатами дослідження онлайн-популярності Design Bundles, герцогиня займає перше місце у рейтингу, навіть попри те, що минулого року залишила королівську родину і разом з принцом Гаррі переїхала до Каліфорнії.

Кількість пошукових запитів у Google, присвячених Меган, в середньому становила 7,4 млн на місяць. У хештегах Instagram її ім’я фігурувало 10,4 млн разів. Про дружину принца Гаррі було написано 11,2 тис. статей.

– Хоробрість і сміливість Меган в тому, що вона говорить про такі проблеми, як расизм, відпустка з догляду за дитиною та розширення прав і можливостей жінок. Її голос звучить потужно і непохитно… Герцогиня Сассекська глибоко віддана вирішенню світових проблем через свою благодійну діяльність і, попри те, що більше не є робочим членом королівської родини, доводить, що її вплив позитивний і незмінний, – сказав представник Design Bundles.

З великим відривом другу позицію у рейтингу посіла королева Єлизавета II. На її рахунку 2,3 млн запитів у Google, 10,3 млн хештегів у Instagram та 2,2 тис. статей.

– Королева сама собою є світовою іконою стилю, створюючи популярну тенденцію завдяки своїй звичці носити одяг з вишуканими блоками яскравих кольорів, щоб її завжди можна було помітити в натовпі, — додав представник Design Bundles.

Третє місце посідає дружина принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон.

На четвертій позиції – принц Гаррі. Його мати, покійна принцеса Діана, посіла п’яте місце у рейтингу найвпливовіших членів королівської родини.