Секс-скандал навколо принца Ендрю: яких звань позбавили герцога і що це означає

Нещодавно світ сколихнула новина про принца Ендрю, який втратив всі військові звання та королівський патронаж.

Попри те, що принца називали улюбленим сином королеви Єлизавети II, звинувачення у сексуальному насильстві не зійшли йому з рук. Відтепер Ендрю не виконуватиме жодних державних обов’язків і захищатиме себе у справі про зґвалтування як приватна особа.

Які звання втратив принц Ендрю та що відомо про секс-скандал у королівській родині – читайте далі у матеріалі.

Які військові звання втратив принц Ендрю

Заяву про позбавлення принца Ендрю всіх військових звань Букінгемський палац оприлюднив 13 січня. Це сталося після того, як адвокатам принца не вдалося переконати американський суд припинити цивільну справу про сексуальне насильство.

До Єлизавети II надійшов лист, в якому 150 ветеранів закликали королеву позбавити Ендрю всіх почесних військових звань, які він мав у Сполученому Королівстві, Канаді та Новій Зеландії.

Полковник гренадерської гвардії (Велика Британія)

Головнокомандувач Королівського ірландського полку (Велика Британія)

Головнокомандувач Шкільного корпусу стрілецької зброї (Велика Британія)

Полковник-головнокомандувач Йоркширського полку (Велика Британія)

Полковник Королівських гірських стрільців (Велика Британія)

Заступник головнокомандувача Королівських уланів (Велика Британія)

Головнокомандувач Королівських рейнджерів Йорка (Канада)

Головнокомандувач Королівських гірських стрільців Канади

Головнокомандувач принцеси Луїзи Стрільців (Канада)

Головнокомандувач полку тилового забезпечення Королівської армії Нової Зеландії

Почесний командувач авіації Королівських ВПС Люфтваффе (Велика Британія)

Головнокомандувач авіації флоту (Велика Британія)

Варто зазначити, що всі звання герцога повернули королеві для перерозподілу між іншими членами королівської сім’ї. Вони більше не повернуться до герцога Йоркського.

Крім цього, принц Ендрю був патроном або членом близько ста благодійних організацій та спільнот, наприклад, гольф- та яхт-клубів, освітніх та медичних закладів. Проте зараз він позбавлений можливості виконувати королівські обов’язки.

Які титули залишилися в Ендрю

61-річний принц більше не може використовувати звернення Його королівська високість на офіційних заходах. Попри те, що його не позбавили цього титулу, неможливість використовувати його публічно є навмисним кроком, спрямованим на те, щоб розірвати його зв’язок як працюючого члена королівської сім’ї.

Також Ендрю поки що зберіг свій титул герцога Йоркського. Королеві, можливо, доведеться позбавити сина і цього звання, залежно від результату судового позову проти нього.

Герцог залишається дев’ятим у лінії престолонаслідування. Однак, з огляду на характер звинувачень проти нього, ймовірність того, що він колись стане королем, практично дорівнює нулю.

Британські ЗМІ пишуть, що наразі при дворі обговорють, як захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога в суді.

– Його неможливо змусити піти у відставку, як звичайну людину, але можна попросити відмовитися на якийсь час від титулу, – писала газета Times.

За даними видання, у разі несприятливого для принца результату справи, його могли б відправити в якесь “внутрішнє заслання”.

– Він не може виїхати за кордон через ризик екстрадиції, тому буде потрібен якийсь варіант внутрішнього заслання. Йому також доведеться скоротити житлові витрати, – розповіло джерело Times.

Як розвивався секс-скандал навколо принца Ендрю

Секс-скандал навколо принца Ендрю розгорівся ще влітку 2021 року. У серпні американка Вірджинія Джуффре подала позов до суду у штаті Нью-Йорк.

За словами Джуффре, покійний фінансист Джеффрі Епштайн познайомив її з принцом, коли їй було 17 років. У позові стверджується, що Ендрю тричі мав статевий акт із Джуффре, ще до досягнення нею 18-річчя, майже 20 років тому.

Одного разу її нібито змусили вступити у статевий акт із Ендрю проти її волі у лондонському будинку Гіслен Максвелл. Ще раз він зґвалтував Джуффре у маєтку Епштайна у Нью-Йорку, а також на приватному острові, що належав Епштайну.

Жінка вимагає від принца компенсації моральної та матеріальної шкоди. Сам представник королівської родини категорично заперечує будь-які сексуальні контакти із американкою.

У 2015 році ім’я принца Ендрю згадувалося під час розгляду однієї зі справ Джеффрі Епштейна. Через чотири роки, у 2019-му, Ендрю в інтерв’ю BBC підтвердив, що був знайомий із мільярдером і бачився з постраждалою дівчиною. Але його коментар тоді викликав обурення в британському суспільстві.

Після цього в листопаді 2019-го Ендрю тимчасово призупинив участь у королівських церемоніях. А на початку 2020 року федеральні прокурори Нью-Йорка заявили, що принц відмовляється співпрацювати зі слідством у справі Епштайна.

Що відомо про справу Епштайна

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.

Тоді Епштайн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою, мільярдер провів у в’язниці лише 13 місяців.

У листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости у ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.

На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали.

А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в одиночній камері в нью-йоркській в’язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.