Британская королевская семья всегда находится в центре внимания и скандалов. За каждым шагом членов монархии следят миллионы поклонников со всего мира, поскольку их жизнь совсем не похожа на рутину.

Они активно занимаются патронажем разных благотворительных и общественных организаций, представляют корону на торжественных мероприятиях, но фактически не работают. Как королевская семья зарабатывает деньги и почему ее называют “фирмой” – читайте далее в материале.

Кто входит в состав “фирмы”

Из всех королевских семей Европы британская наиболее многочисленна. На официальном сайте монархии перечислены 16 взрослых действующих (то есть фактически работающих от имени Елизаветы II) членов королевской семьи.

Однако верхушку монархии представляет Елизавета II и ее ближайшие родственники, так называемая “фирма восьми”. В эту группу входит сама королева, трое ее детей – Чарльз, Анна и Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда, а также старший внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт.

Именно они принимают самые важные решения в королевской семье. Кроме этого, в “фирме” есть люди, которые обслуживают монархию, занимаются расписанием, рабочими встречами, мероприятиями с участием всех членов этой восьмерки.

Следует отметить, что среди членов “фирмы” нет сына королевы принца Эндрю. Он сложил королевские обязанности на фоне обвинений в сексуальном насилии.

В 2020 году от обязанностей старших членов королевской семьи отказались принц Гарри и Меган Маркл. Таким образом, они больше не могут использовать титул Королевское высочество.

Организационная структура “фирмы” отражает тысячелетнюю историю семейного бизнеса и показывает, насколько жизненно важной для ее успеха является поддержка общества.

Чем занимаются члены королевской семьи

Королева Елизавета II

В обязанности королевы входят встречи с премьер-министром и главами государств, дипломатические поездки, вручение наград тем, кто внес весомый вклад в жизнь страны. Елизавета II является главнокомандующим британской армией и верховным правителем Церкви Англии, поэтому участвует в различных военных церемониях, назначает новых архиепископов и епископов.

Иногда она посещает открытие различных важных государственных объектов, а также занимается бумажной работой – отвечает на письма и сама пишет благодарственные письма.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Старший сын Елизаветы II выполняет официальные королевские обязанности в поддержку Ее Величества, занимается благотворительной деятельностью, а также поддерживает многочисленные социальные проекты. Его работа напрямую связана с продвижением и защитой национальных традиций, также он интересуется проблемами экологии.

Герцогиня Камилла поддерживает мужа в исполнении его обязанностей, сопровождает Чарльза в разных поездках, турах, светских и рабочих выходах. Кроме того, Камилла поддерживает более 90 благотворительных организаций как покровительница или президент. Герцогиня имеет восемь военных назначений и вместе с мужем поддерживает работу вооруженных сил в Великобритании и за рубежом.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Работа принца сосредоточена на освещении и поддержке благотворительных организаций, мероприятий и проектов. Особое внимание Уильям уделяет защите окружающей среды. В октябре 2020 года герцог Кембриджский основал премию Earthshot Prize, которая должна стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету в течение следующих 10 лет.

Жена принца также активно поддерживает проекты психического здоровья, и как мать троих детей отстаивает важность предоставления надежных психологических, социальных и эмоциональных платформ для детей в первые годы их жизни. Кейт также является королевским покровителем нескольких спортивных организаций и музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Принцесса Анна

Принцесса занимает лидирующие позиции в области конного спорта. Ежегодно она организует около 500 мероприятий и даже сама участвует в соревнованиях. Также Анна помогает школам, которые учат детей верховой езде, вкладывает деньги в специальные учреждения, которые заботятся о лошадях, и поддерживает ветеринарные клиники.

Граф и графиня Уэссекские

Граф Уэссекский является председателем попечительского совета Фонда международных наград герцога Эдинбургского. Также среди его патронажа много спортивных организаций, как военный он поддерживает работу вооруженных сил.

Жена Эдварда Софи патронирует более 70 благотворительных организаций и ежегодно совершает сотни визитов в школы, университеты, военные базы и штаб-квартиры, чтобы больше узнать об их работе и рассказать о ней всему миру.

Как зарабатывает деньги британская монархия

Британская королевская семья получает деньги из трех основных источников. Первый — так называемый суверенный грант, или же финансирование, поступающее от правительства.

Министерство финансов компенсирует королевской семье часть денег, поступающих в казну от владений Великобритании (Crown Estate) — это все имущество, являющееся исторической собственностью Британского государства и которым монарх распоряжается от его имени.

Больше доходов приносит аренда земли. На ней располагаются как сельскохозяйственные угодья, так и торговые центры. В одном только Лондоне можно назвать всемирно известные районы Сент-Джеймс и Вест-Энд, где монарху платят застройщики и арендаторы за возможность вести бизнес.

Второй источник – личный кошелек. Речь идет о доходе королевы от герцогства Ланкастерского – там она владеет землями и недвижимостью от собственного имени. Эти средства, как правило, тратятся на нужды членов королевской семьи.

Есть еще герцогство Корнуольское, традиционно принадлежащее старшему сыну королевской семьи — сегодня это Чарльз, принц Уэльский. За 2018-2019 финансовый год он получил от герцогства 21,6 млн фунтов стерлингов.

В конце концов, у королевы есть и личное состояние, которое она получила в наследство от родителей или, например, как ценный подарок от иностранных лидеров. Она при желании может его продать – в отличие от своих резиденций, которыми она только распоряжается.

Официально известно, что британский монарх владеет Балморальским замком в Шотландии и Сандрингемским дворцом в Англии.

Однако точное состояние британской королевской семьи неизвестно, поскольку Елизавета II не обязана отчитываться о своих частных финансах.

Что получает от королевской семьи Великобритания

По словам экспертов, королевская семья выгодна для Великобритании, поскольку положительно влияет на экономику и политическую стабильность в стране. “Королевский бренд” приносит государству миллиардный доход.

Только на свадьбе принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл в 2018 году Великобритания заработала более 1 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, они заявляют, что королева – привлекательный магнит для туристов. Специалисты отмечают, что сфера туризма зарабатывает на короне примерно 550 млн фунтов стерлингов в год.