Герцогиня Кембріджська Кетрін Міддлтон 9 січня відзначає своє 40-річчя.

Багато хто її знає як дружину принца Вільяма – одного з головних претендентів на британський престол.

Проте не цим Кейт Міддлтон підкорила серця мільйонів. Вона активно займається благодійністю, з честю дотримується усіх протоколів і завжди залишається близькою до людей. Кейт любить одягатися в бюджетні бренди і зустрічатися з різними групами населення.

Хоча досі залишається низка маловідомих фактів з її життя, зокрема, до того, як вона отримала титул. До речі, отримала вона його після весілля з Вільямом 29 квітня 2011 року. Їхнє весілля було одним із найгучніших у цьому тисячолітті – за ним спостерігав мало не увесь світ, де є ТБ та інтернет. А сукня Кейт стала флагманом весільної моди на 10 років вперед.

Цікаві факти з життя Кейт Міддлтон

Сім’я Міддлтон

Багато хто любить уявляти Кейт як сучасну Попелюшку. Але це зовсім не так. Її родина досить заможна, оскільки має власний бізнес. Ба більше, її сім’я походить із багатого роду. Предок Міддлтонів – успішний підприємець Френсіс Лаптон, який залишив нащадкам значний спадок.

До одруження Кейт жила звичайним життям: їздила на навчання до Італії (вона рік провела у Флоренції), допомагала батькам з бізнесом, а також працювала асистенткою байєра в лондонському бутику Jigsaw.

Стосунки з Вільямом

Пара дуже довго перебувала у стосунках. За це Кейт навіть отримала в народі прізвисько Waity Katie – Кеті, яка чекає. Вони познайомилися в коледжі Сент Ендрюс 2003 року, і через рік стали парою. У 2007 році пара розлучилася. Нібито принц Вільям не був готовий до шлюбу, а його батько, принц Чарльз не хотів, щоб той рано одружився. Однак через кілька місяців пара відновила стосунки.

2010 року Вільям зробив пропозицію Кейт. Він подарував їй обручку з сапфіром і діамантами, яка належала принцесі Діані.

2011 року пара зіграла весілля. Однак, щоб розповісти про нього, потрібно писати окрему статтю. Але ось вам кілька фактів. Тільки на YouTube його переглянули 72 млн. Крім того, трансляція була на ТБ. На весілля запросили 1 900 гостей, а щоб перевезти торт, знадобилося 40 коробок і навіть розібрали частину дверного проходу у палаці. Автором вінчальної сукні Кейт Міддлтон стала дизайнерка Сара Бертон, яка очолює модний будинок Alexander McQueen. Дизайн сукні одразу став бестселером.

Після весілля принц Вільям та Кейт Міддлтон отримали титули герцога та герцогині Кембриджських. Кейт також носить титули графині Стратерн та баронеси Каррікфергюс.

У шлюбі у пари народилося троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Захоплення Кейт

Кейт із дитинства любить спорт, зокрема теніс. Вона тривалий час займалася цим видом спорту і досі любить вийти на корт. Також Кейт – частий гість на Вімблдоні.

Крім того, вона любить фотографувати. Так, знімки Джорджа та Шарлотти, зроблені Кейт, принесли королівській сім’ї кілька мільйонів фунтів.

Ефект Кейт

Усе почалося з сукні, яку Кейт Міддлтон обрала для вечора, коли Вільям зробив пропозицію. Ідентичні сукні розкупили просто в мить. Герцогиня часто вибирає для появи на людях бюджетні варіанти нарядів, які може повторити будь-яка модниця. Але складність у тому, що їх одразу розкуповують. Маркетплейси вже неодноразово відзначали такий ефект.

Ми зібрали п’ять образів Кейт Міддлотон, які можна легко повторити. Обирайте той, який сподобався вам найбільше.