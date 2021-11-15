Про розлучення, різке схуднення та проблеми з алкоголем: Адель дала інтерв’ю Опрі

Популярна британська співачка Адель напередодні презентації нового альбому 30 дала відверте інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому розповіла, як переживала розлучення, а також, що саме їй допомогло відновитися.

За словами артистки, вона вкрай тяжко переживала розлучення э Саймоном Конеккі. Адель зазначила, що була розгублена через те, що її шлюб розпався.

– Може здатися, що зараз я цього не відчуваю. Однак я почуваюся так, ніби проявила неповагу, швидко вийшовши заміж, а потім так само швидко подавши на розлучення. Я просто збентежена, що мій шлюб не вдався, – заявила Адель.

Проте вона додала, що залишається у гарних стосунках із колишнім чоловіком, з яким виховує спільного сина, 9-річного Анджело.

Також Адель розповіла, що колишній чоловік її буквально врятував у той період, коли з’явився у її житті.

– Він з’явився в той момент, коли стабільність, яку він та Анджело дали мені, була так потрібна, – поділилася Адель.

Виконавиця також розповіла, що мала складні стосунки з алкоголем. Згодом вона повністю від нього відмовилася, а це допомогло їй краще пізнати себе.

– Щойно я зрозуміла, що мені потрібно працювати над собою, я перестала пити і почала багато тренуватися, – заявила Адель.

За словами співачки, вона почала дбати про своє тіло і тренуватися не через бажання схуднути, а через тривогу, яка її тоді переслідувала.

Бурхливе обговорення її схуднення в мережі Адель не хвилювало. Вона зізналася, що це її зовсім не здивувало.

Крім того, Адель розповіла про свої нові стосунки з Річем Полем.

Співачка назвала його дуже розумним і веселим, а також зазначила, що це її перші стосунки, в яких вона полюбила себе.