Принц Гаррі вирушить до Лондона, щоб зустрітися з батьком, королем Великої Британії Чарльзом III, у якого діагностували рак.

Принц Гаррі приїде до батька у Лондон

Чарльз III особисто повідомив двом синам, принцу Гаррі та принцу Вільяму, про свій діагноз. Також монарх поінформував своїх братів і сестру – принцесу Анну, принца Ендрю і принца Едварда.

Принц Гаррі разом з дружиною Меган і двома дітьми живуть у Монтесіто в Каліфорнії. Поки не відомо, чи приєднаться сім’я до його поїздки у Британію.

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Це буде перша зустріч Гаррі з батьком з моменту його коронації у травні 2023 року.

Нагадаємо, що у короля Чарльза III діагностували рак після того, як він переніс операцію з лікування збільшеної простати.

Монарх розпочав планове лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов’язків, пов’язаних з публічною діяльністю. Востаннє Чарльза бачили на публіці 4 лютого у церкві Святої Марії Магдалини неподалік Сандрінгема разом із королевою Каміллою.