После смерти королевы Елизаветы II, которая правила дольше всех из британских монархов, на престол взошел ее старший сын Чарльз.

Его официально провозгласили королем 10 сентября 2022 года, тогда ему было 74 года. Чарльз III стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо восходившим на престол.

В последние дни общество обсуждает неутешительные новости, связанные со здоровьем Чарльза III. Так, после операции по лечению увеличенной простаты у короля диагностировали рак.

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Факты ICTV решили узнать, кто будет править Великобританией после Чарльза III.

Список наследников на британский престол

Уильям, принц Уэльский

Первым в очереди на британскую корону является 41-летний принц Уильям, старший сын Чарльза III.

После восшествия отца на престол, Уильям получил титул принца Уэльского, а также герцога Розесейского и Корнуольского. С 2011 года он состоит в браке с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской.

Принц Джордж

Второе место в линии наследования престола занимает старший сын Уильяма — принц Джордж, которому исполнилось 10 лет.

Принцесса Шарлотта

За Джорджем в списке следует его сестра — 8-летняя принцесса Шарлотта. Она является единственной дочерью принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принц Луи

Четвертым в очереди наследования британского престола является младший сын Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Луи. В 2023-м ему исполнилось 5 лет.

Принц Гарри, герцог Сассекский

Только после всех детей Уильяма на престол может претендовать его брат, младший сын Чарльза III — принц Гарри, герцог Сассекский.

И хоть сейчас Гарри вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми живет в США (штат Калифорния), он собирается в Лондон, чтобы навестить больного раком отца.

Принц Арчи Сассекский

Далее в очереди — дети принца Гарри и Меган Маркл. В частности, сын Арчи, который родился 6 мая 2019 года.

Принцесса Лилибет Сассекская

Седьмой в очереди наследников является принцесса Лилибет — самый младший ребенок и единственная дочь принца Гарри и Меган Маркл.

Кстати, супруги дали такое имя девочке в честь прабабушки Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет.

Принц Эндрю, герцог Йоркский

Далее претендовать на престол может принц Эндрю — второй сын королевы Елизаветы II, брат Чарльза III.

Несмотря на то, что принц Эндрю был лишен ряда титулов после обвинений в сексуальном насилии, он остается в очереди на британскую корону.

Принцесса Беатрис

Девятое место в линии наследования занимает 35-летняя принцесса Беатрис — старшая дочь принца Эндрю.

Сиенна Мапелли Моцци

На британский престол в будущем может претендовать Сиенна Элизабет — дочь принцессы Беатрис, которая появилась на свет 18 сентября 2021 года.

Беатрис родила ребенка от мужа Эдоардо Мапелли-Моцци, с которым тайно вышла замуж в июле 2020 года.

Принцесса Евгения

Младшая дочь герцога Йоркского Эндрю является 11-й в линии наследования трона. За принцессой Евгенией в очереди следуют ее сыновья — Огаст, который родился в феврале 2021 года, и Эрнест, который появился на свет в мае 2023 года.

Также на британский престол могут претендовать: