Співачка Ірина Білик презентувала нову пісню Кордони. Разом із композицією артистка представила і відеороботу.

Композиція присвячена стосункам на відстані у наш складний час.

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– Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей бурхливий час, і жодні межі не роз’єднають наше кохання. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих, – написала Білик в Instagram.

У кліпі зображено закохану пару. Він – військовий, вона на нього чекає. Також показані кадри кінохронік російсько-української війни, наче накладені на карту України.

Раніше Ірина Білик розповіла, що в її будинку жили окупанти. Будинок артистки розташований у селі Березівка ​​Бучанського району – в межах котеджного містечка. Каже, як почула вибухи 24 лютого, вирішила негайно їхати.

Про те, що в її оселі оселилися окупанти – дізналася від сусідів. Вона розповіла, що російські загарбники їли скільки хотіли і навіть плавали у басейні.