Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Кордони: Білик присвятила пісню людям, які чекають на коханих з війни

27 Травня 2022, 13:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ірина Білик
Джерело: Ірина Білик

Співачка Ірина Білик презентувала нову пісню Кордони. Разом із композицією артистка представила і відеороботу.

Композиція присвячена стосункам на відстані у наш складний час.

Зараз дивляться

– Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей бурхливий час, і жодні межі не роз’єднають наше кохання. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих, – написала Білик в Instagram.

У кліпі зображено закохану пару. Він – військовий, вона на нього чекає. Також показані кадри кінохронік російсько-української війни, наче накладені на карту України.

Раніше Ірина Білик розповіла, що в її будинку жили окупанти. Будинок артистки розташований у селі Березівка ​​Бучанського району – в межах котеджного містечка. Каже, як почула вибухи 24 лютого, вирішила негайно їхати.

Про те, що в її оселі оселилися окупанти – дізналася від сусідів. Вона розповіла, що російські загарбники їли скільки хотіли і навіть плавали у басейні.

Читайте також:
Сергій ТанчинецьПро трагічну дату для українців: Без обмежень презентували новий кліп

Теги
Ірина Білик, Пісня, прем’єра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь