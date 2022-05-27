Гурт Без обмежень презентував кліп на пісню із символічною назвою – 24/02. Це трагічна дата для українців, яка назавжди залишить відбиток у їхніх долях та серцях.

Ранок 24 лютого розділив життя кожного громадянина нашої країни на До та Після. Люди запитують і думають – а якби цього не було, якби можна було повернути час назад.

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На початку кліпу – обстріли, руйнування, біль та горе, яке ми пережили через російських окупантів. Проте далі в ролику стрілки годинника починають іти назад, ніби намагаються скасувати події. Зруйновані будівлі в Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах по цеглині ​​складаються у свій початковий стан.

Друга частина відеороботи 24/02 говорить тільки одне: віра у ЗСУ – шлях до перемоги. Режисер кліпу – Артем Григорян, співрежисер – фронтмен Без обмежень Сергій Танчинець.

– Мені зателефонував наш друг Артем Григорян і поділився ідеєю відео – війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди як фінал цього відео. Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене є пісня, яку я тільки написав. Сюжет відеороботи доробили вже разом і зняли відео, – каже Танчинець.

Сергій додав, що ця відеоробота про те, як наше життя змінилося за секунди.