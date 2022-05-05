Українська співачка Ірина Білик розповіла, як у її будинку мешкали окупанти, і чим там займалися. За її словами, разом із 5-річним сином Табризом вона була змушена залишити своє житло на самому початку війни.

Відомо, що її будинок розташований у селі Березівка ​​Бучанського району – у межах котеджного містечка. Вранці 24 лютого Ірина почула вибухи, і вирішила негайно покинути житло. Про це співачка розповіла в ефірі ранкового шоу Ранок з Україною.

За словами Білик, вона залишила будинок разом зі своєю кумою, яка також з дітьми вирішила терміново їхати. Про те, що в її оселю увірвалися окупанти, дізналася з чату сусідів.

– Вони приїхали й вигнали всіх мешканців з містечка, наказавши не зачиняти вхідні двері, інакше їх вибиватимуть у пошуках їжі. За словами мого помічника, який приїхав у мій будинок через місяць, окупанти їли скільки хотіли й плавали в басейні. Також вони вкрали всю апаратуру з дому, мої особисті речі та дитячі фото, – емоційно розповіла зірка.

Ірина зізналася, що їй нікуди повертатися – така сама ситуація й у багатьох інших українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії із 24 лютого.