Певица Ирина Билык презентовала новую песню Кордони. Вместе с композицией артистка представила и видеоработу.

Композиция посвящена отношениям на расстоянии в наше сложное время.

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— Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время, и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых, — написала Билык в Instagram.

В клипе изображена влюбленная пара. Он — военный, она его ждет. Также показаны кадры кинохроник российско-украинской войны, как будто наложенные на карту Украины.

Ранее Ирина Билык рассказала, что в ее доме жили оккупанты. Дом артистки расположен в селе Березовка Бучанского района — в пределах коттеджного городка. Говорит, как услышала взрывы 24 февраля, приняла решение немедленно уезжать.

О том, что в ее доме поселились оккупанты — узнала от соседей. Она рассказала, что российские захватчики ели сколько хотели и даже плавали в бассейне.