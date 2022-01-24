Українська співачка Оля Полякова вразила схожістю зі старшою дочкою Марією. На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото з прем’єри одного музичного шоу.
На нових знімках Полякова постала у блискучому комбінезоні з глибоким декольте. Маша для світського виходу обрала червоний костюм з люрексу, чорну майку і краватку.
Вони зробили однаковий макіяж – чорні довгі стрілки на очах і нюдова помада.
У коментарях користувачі мережі закидали компліментами Полякову. Шанувальники зазначили, що Маша дуже схожа на зіркову маму.
- Красуні!
- Маленька копія вас!
- Яка Маша гарна! Так швидко подорослішала.
- Шикарні дівчата.
- Дочка і мама абсолютно схожі!
- Той випадок, коли копія перевершила оригінал.
- Донька на маму 1 в 1. Круто, Оля, ви ксерокс.
- Оля, ти тут красуня! Ніби тобі 20.
- Боже, як схожі, – пишуть у коментарях.
Раніше Оля Полякова показала, як старша донька привітала її з 38-річчям. Маша влаштувала концерт у спальні, вона зіграла на гітарі та виконала пісню Happy birthday.
До речі, Маша чудово вправляється з музичним інструментом, оскільки йде шляхом матері. Дівчина має власний гурт Шви і пише авторські пісні.