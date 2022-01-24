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Копія перевершила оригінал: Оля Полякова вразила схожістю з дочкою

24 Січня 2022, 08:40
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова вразила схожістю зі старшою дочкою Марією. На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото з прем’єри одного музичного шоу.

На нових знімках Полякова постала у блискучому комбінезоні з глибоким декольте. Маша для світського виходу обрала червоний костюм з люрексу, чорну майку і краватку.

Вони зробили однаковий макіяж – чорні довгі стрілки на очах і нюдова помада.

У коментарях користувачі мережі закидали компліментами Полякову. Шанувальники зазначили, що Маша дуже схожа на зіркову маму.

  • Красуні!
  • Маленька копія вас!
  • Яка Маша гарна! Так швидко подорослішала.
  • Шикарні дівчата.
  • Дочка і мама абсолютно схожі!
  • Той випадок, коли копія перевершила оригінал.
  • Донька на маму 1 в 1. Круто, Оля, ви ксерокс.
  • Оля, ти тут красуня! Ніби тобі 20.
  • Боже, як схожі, – пишуть у коментарях.

Раніше Оля Полякова показала, як старша донька привітала її з 38-річчям. Маша влаштувала концерт у спальні, вона зіграла на гітарі та виконала пісню Happy birthday.

До речі, Маша чудово вправляється з музичним інструментом, оскільки йде шляхом матері. Дівчина має власний гурт Шви і пише авторські пісні.

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Оля Полякова
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