Українська співачка Оля Полякова вразила схожістю зі старшою дочкою Марією. На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото з прем’єри одного музичного шоу.

На нових знімках Полякова постала у блискучому комбінезоні з глибоким декольте. Маша для світського виходу обрала червоний костюм з люрексу, чорну майку і краватку.

Вони зробили однаковий макіяж – чорні довгі стрілки на очах і нюдова помада.

У коментарях користувачі мережі закидали компліментами Полякову. Шанувальники зазначили, що Маша дуже схожа на зіркову маму.

Красуні!

Маленька копія вас!

Яка Маша гарна! Так швидко подорослішала.

Шикарні дівчата.

Дочка і мама абсолютно схожі!

Той випадок, коли копія перевершила оригінал.

Донька на маму 1 в 1. Круто, Оля, ви ксерокс.

Оля, ти тут красуня! Ніби тобі 20.

Боже, як схожі, – пишуть у коментарях.

Раніше Оля Полякова показала, як старша донька привітала її з 38-річчям. Маша влаштувала концерт у спальні, вона зіграла на гітарі та виконала пісню Happy birthday.

До речі, Маша чудово вправляється з музичним інструментом, оскільки йде шляхом матері. Дівчина має власний гурт Шви і пише авторські пісні.