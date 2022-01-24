Украинская певица Оля Полякова поразила сходством со старшей дочерью Марией. На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото с премьеры одного музыкального шоу.
На новых снимках Полякова предстала в блестящем комбинезоне с глубоким декольте. Маша для светского выхода выбрала красный костюм из люрекса, черную майку и галстук.
Они сделали одинаковый макияж – черные длинные стрелки на глазах и нюдовая помада.
В комментариях пользователи сети забросали комплиментами Полякову. Поклонники отметили, что Маша очень похожа на звездную маму.
- Красотки!
- Маленькая копия!
- Какая Маша красивая! Так быстро повзрослела.
- Шикарные девушки.
- Дочь и мама точь в точь похожи!
- Тот случай, когда копия превзошла оригинал.
- Дочь на маму 1 в 1. Круто, Оля, вы ксерокс.
- Оля, ты здесь красавица! Как будто тебе 20.
- Боже, как похожи, – пишут в комментариях.
Ранее Оля Полякова показала, как старшая дочь поздравила ее с 38-летием. Маша устроила концерт в спальне, она сыграла на гитаре и исполнила песню Happy birthday.
Кстати, Маша прекрасно справляется с музыкальным инструментом, поскольку идет по пути матери. У девушки есть своя группа Швы и она пишет авторские песни.