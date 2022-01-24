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Копия превзошла оригинал: Оля Полякова поразила сходством с дочерью

24 января 2022, 08:40
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова поразила сходством со старшей дочерью Марией. На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото с премьеры одного музыкального шоу.

На новых снимках Полякова предстала в блестящем комбинезоне с глубоким декольте. Маша для светского выхода выбрала красный костюм из люрекса, черную майку и галстук.

Они сделали одинаковый макияж – черные длинные стрелки на глазах и нюдовая помада.

В комментариях пользователи сети забросали комплиментами Полякову. Поклонники отметили, что Маша очень похожа на звездную маму.

  • Красотки!
  • Маленькая копия!
  • Какая Маша красивая! Так быстро повзрослела.
  • Шикарные девушки.
  • Дочь и мама точь в точь похожи!
  • Тот случай, когда копия превзошла оригинал.
  • Дочь на маму 1 в 1. Круто, Оля, вы ксерокс.
  • Оля, ты здесь красавица! Как будто тебе 20.
  • Боже, как похожи, – пишут в комментариях.

Ранее Оля Полякова показала, как старшая дочь поздравила ее с 38-летием. Маша устроила концерт в спальне, она сыграла на гитаре и исполнила песню Happy birthday.

Кстати, Маша прекрасно справляется с музыкальным инструментом, поскольку идет по пути матери. У девушки есть своя группа Швы и она пишет авторские песни.

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