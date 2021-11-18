Старша дочка української співачки Олі Полякової дала сольний концерт під назвою Гучний двіж.

Маша Полякова виступила з власним рок-гуртом Швы 17 листопада. Концерт відбувся у столичному клубі Теплий ламповий. Квитки коштували 150 грн.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зіркова мама показала фрагменти з рок-концерту. На відео можна побачити, як на сцені співає Маша Полякова, а молодь енергійно танцює.

Оля Полякова пишається своєю дочкою і завжди підтримує її творчість. На концерт вона прийшла у чорному худі з написом Швы.

Варто зауважити, що це не перший концерт 16-річної Маші Полякової. У липні 2021 року дівчина вже виконувала свої авторські пісні перед широкою публікою.

Проте трек з лайливими словами Мне пох*й на твои советы викликав шквал хейту в адресу юної виконавиці. Тоді Оля Полякова публічно захистила доньку і порадила їй не слухати інших, а завжди йти вперед до своєї мети.

Нещодавно Оля Полякова з сім’єю застрягла на Мальдівах. Зіркова сім’я не встигла на літак до Києва через те, що зламався гідроплан, який мав доставити їх в аеропорт у місті Мале.

Ця ситуація довела до сліз Машу Полякову, яка боялася пропустити свій концерт. Проте, все налагодилася і дівчина встигла прилетіти до Києва.