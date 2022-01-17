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На ліжку з гітарою: Полякова показала, як донька привітала її з 38-річчям

17 Січня 2022, 13:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На ліжку з гітарою: Полякова показала, як донька привітала її з 38-річчям
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова показала, як старша донька Марія привітала її з днем ​​народження. Сьогодні, 17 січня, артистці виповнилося 38 років.

17-річна дівчина зіграла на гітарі та виконала пісню Happy birthday. Очевидно, це відбувалося в спальні артистки, оскільки Марія з музичним інструментом сидить на краю ліжка.

Підліток справно вправляється з гітарою, оскільки йде шляхом матері. Маша має свій гурт, який називається Шви. У музичного колективу вже було кілька концертів.

Так, у липні Оля Полякова похвалилася першим концертом доньки, через який дівчинка нарвалась на критику. Справа в тому, що Маша виконала кілька авторських пісень. Серед них був трек із лайливими словами Мне пох*й на твои советы.

Такий репертуар гурту викликав хвилю хейту на адресу юної виконавиці.

У листопаді в гурту Шви відбувся ще один концерт, квитки на який коштували 150 грн.

Оля Полякова пишається своєю донькою та завжди підтримує її творчість. На концерт вона прийшла в чорному худі з написом Шви. Також артистка порадила Марії не слухати інших, а завжди йти до своєї мети.

Нагадаємо, що перед Новим роком 2022 Оля Полякова потрапила під крапельницю. Артистка сказала, що її організм сам усе вирішив, тож новорічну ніч зірка провела вдома.

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