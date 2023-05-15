Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего подросшего сына, проведя с ним День матери.
Фотографиями с прогулки с 14-летним Вениамином исполнительница поделилась в Facebook. Они прогулялись на природе и поели мороженого.
Тина Кароль предстала в спортивном костюме и в пончо.
Поклонники принялась задаривать маму и сына комплиментами.
- Как быстро идет время!
- Очень похож на маму!
- Веня уже такой взрослый стал.
- Как же он похож на своего отца, копия!
- Замечательные — мама и сын, — пишут пользователи сети в комментариях.
Очевидно, встреча прошла в Великобритании, где учится Вениамин, и это логично. 13 мая Тина Кароль выступила на Евровидении 2023 в качестве гостя. Конкурс проходил в Ливерпуле, после которого певица и встретилась с наследником.