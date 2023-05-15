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Копия отца! Тина Кароль показала подросшего сына

15 мая 2023, 09:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего подросшего сына, проведя с ним День матери.

Фотографиями с прогулки с 14-летним Вениамином исполнительница поделилась в Facebook. Они прогулялись на природе и поели мороженого.

Тина Кароль предстала в спортивном костюме и в пончо.

Поклонники принялась задаривать маму и сына комплиментами.

  • Как быстро идет время!
  • Очень похож на маму!
  • Веня уже такой взрослый стал.
  • Как же он похож на своего отца, копия!
  • Замечательные — мама и сын, — пишут пользователи сети в комментариях.

Очевидно, встреча прошла в Великобритании, где учится Вениамин, и это логично. 13 мая Тина Кароль выступила на Евровидении 2023 в качестве гостя. Конкурс проходил в Ливерпуле, после которого певица и встретилась с наследником.

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