Певица Тина Кароль впервые за долгое время показала своего подросшего сына, проведя с ним День матери.

Фотографиями с прогулки с 14-летним Вениамином исполнительница поделилась в Facebook. Они прогулялись на природе и поели мороженого.

Тина Кароль предстала в спортивном костюме и в пончо.

Поклонники принялась задаривать маму и сына комплиментами.

Как быстро идет время!

Очень похож на маму!

Веня уже такой взрослый стал.

Как же он похож на своего отца, копия!

Замечательные — мама и сын, — пишут пользователи сети в комментариях.

Очевидно, встреча прошла в Великобритании, где учится Вениамин, и это логично. 13 мая Тина Кароль выступила на Евровидении 2023 в качестве гостя. Конкурс проходил в Ливерпуле, после которого певица и встретилась с наследником.